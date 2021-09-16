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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: رصدنا 9203 متغيرا خلال 7 أشهر

محافظ الغربية يبحث تطوير وحدات المتغيرات المكانية مع رؤساء المراكز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة الغربية واحدة من أهم الوحدات التي تولي لها المحافظة اهتماماً خلال تلك الفترة، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة.

 

 كما تم رصد  9203 متغير خلال الفترة من فبراير وحتي الأن، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ  ورؤساء مدن المحلة، زفتى والسنطة ومدير الوحدات بتلك المراكز.

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كما تم مناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالوحدة.


وأوضح محافظ الغربية ، أن المحافظة تدعم بشكل كامل الوحدة من خلال مركز المتغيرات المكانية الرئيسي والذي تم تجهيزه بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصبح الوحدة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة  بشكل دقيق والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى، مما يساعد على رصدها وتسهيل إزالتها فى المهد، والتعامل بحزم مع المخالفين.


وفي ذات السياق وجه المحافظ ، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ  بتدريب أعضاء الوحدة لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم بشكل شهري، مع بحث أليات ضم المزيد من العاملين للمنظومة وإثابتهم بشكل مناسب طبقاً لجهودهم المبذولة، مهيباً السادة المواطنين باتباع كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة فيما يخص البناء داخل المدن أو القرى.


كما طالب المحافظ وسائل الإعلام بنشر وتوعية المواطنين بأن الدولة تبذل كل الجهود من أجل مصلحة المواطن، حيث تم أصدار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

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يذكر أن الإدارة أنشئت بالقرار رقم  825 لرصد أي متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق من خلال التصوير الجوي والمعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة.

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