رئيس الوزراء ونظيره الليبي يوقعان محضر الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة

استعرضت فضائية اكسترا نيوز"، توقيع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الديبية، على محضر الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم منذ قليل بشأن التعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري بين مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة المواصلات والنقل بدولة ليبيا ونظيرتها بجمهورية مصر العربية.

حيث وقع من الجانب المصري المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعلى الجانب الليبي السيد محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات.

ومن جانبه، أوض السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقصر الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد الرئيس السيسي على الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس السيسي شدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية.