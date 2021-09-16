رئيس الوزراء: تنفيذ عدد من المشروعات فى ليبيا خلال المرحلة المقبلة

أبرزها الطاقة والكهرباء والنفط

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماعه اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قائلاً إنه تناول مناقشة مجموعة كبيرة من مجالات التعاون بين الحكومتين، بالإضافة إلى وجود مناقشات بين كافة الوزراء في مصر وليبيا.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، أن تم الاتفاق على العديد من مشروعات التعاون، والاتفاق على المشروعات التنفيذية التي سيبدأ تنفيذها على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة، في العديد من المجالات، سواء كانت في الطاقة، والكهرباء، والنفط.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات التنفيذية تشمل أيضاً مجالات البنية التحتية، ومجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مجالات التعاون في الشق الأمني، وتدريب الكوادر البشرية المختلفة في مجالات الاتصالات، ومجالات التجارة والصناعة.

وأكد مدبولى، تدريب وتطوير الكوادر الليبية في كافة المناحي في مصر، معقباً: "هذه اللجنة اليوم تعقد لأول مرة منذ 12 عاماً من التوقف .. مما يدل على عودة العلاقات الوثيقة بين الدولتين خلال المرحلة القادمة".