توفيرا للجهد والمال.. خبيرة تكشف نوع كريم يقوم بجميع وظائف الحفاظ على البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن علامات التقدم في السن لم تكن تظهر في السابق إلا بعد سن الـ60، ولكن مؤخرًا بدأت تظهر هذه العلامات في سن العشرين، مشيرة إلى أن كريم بينكي يقي من ظهور علامات التجاعيد البسيطة، كما أنه يستطيع أن يعفى الشخص استخدام أى كريم آخر.





وتابعت "دينا أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن علاج التجاعيد العميقة يكون من خلال "حقن الفيلر"، ومن ثم استخدم كريم بينكي، وفي حال عدم الرغبة في حقن الفيلر؛ من الممكن الاكتفاء بكريم بينكي لتحسين التجاعيد بنسبة 60%.

ولفتت دينا أبو السعود، إلى أن هناك إمكانية لاستخدام كريم بينكي لتأخير ظهور التجاعيد، خاصة انه يحتوي على مواد تعيد بناء البشرة من خلال زيادة أنتاج الكولجين، خاصة أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري والشاي الأخضر.



وأوضحت أن كريم بينكي يستخدم مرتين يوميًا لكي يكون فعال في علاج التجاعيد من الصيدليات، وفي حال عدم وجود في الصيدليات بسبب كثافة السحب، من الممكن الحصول عليه أون لاين.



وأضافت أن كريم بينكي سريع الامتصاص، ومن الممكن استخدامه قبل وضع الميكب آب كعازل، مشيرة إلى أن بينكي لا يؤدي إلى وجود طبقة دهنية على الإطلاق مثل الكثير من الكريمات.





وأشارت إلى أن كريم بينكي من الممكن استخدامه كمرطب، خاصة أنه يحتوي على زبدة الشية وزبدة الكاكو ، مشيرة إلى أن جميع مكونات كريم بينكي طبيعية.

