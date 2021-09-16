أسامة ربيع: تشغيل المنطقة الصناعية يعد عامل جذب للمستثمرين



قال الفريق" أسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس أن تشغيل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد سيجذب مزيدا من السفن لعبور قناة السويس ، مسترسلًا :أننا نقوم بتعريف كل ما تقوم به منطقة قناة السويس أو المنطقة الإقتصادية من مصانع وخدمات وحوافظ لجذب المستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة .



وأضاف الفريق " أسامة ربيع " خلال الجلسة الثانية من جلسات منتدى بورسعيد ، أن في العام الماضي تم عبور مليار و200 مليون طن من البضاعة لم نستفيد منهم إلا في رسوم العبور فقط وما نريده أن في العام القادم تزيد كمية البضاعة بالإضافة إلى دخول جزء منهم إلى شرق بورسعيد وجزء إلى المنطقة الإقتصادية .



وأشار الفريق " أسامة ربيع " ، إلى أن تشغيل المنطقة الاقتصادية سيعمل على جذب الكثير من السفن ، مؤكدًا على تميز ميناء بورسعيد وأنه ميناء فريد من نوعه ومجهز بشكل كامل لإستقبال الحاويات الضخمة وتوفير لها الخدمات اللازمة .



المنتدى هو أكبر حدث اقتصادي على أرض المحافظة الباسلة ويهدف إلى تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد ، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة بها.

يحضر المنتدى مجموعة من الوزراء، ونواب ومساعدي الوزراء، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، ورؤساء اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ، وأكثر من مئة من كبار المستثمرين في مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.

تتضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات : الأولى بعنوان : أهمية الصناعة وتوطينها فى شرق بورسعيد. والجلسة الثانية بعنوان : المراكز اللوجيستية وقيمتها الاقتصادية فى شرق بورسعيد . والجلسة الثالثة بعنوان: التطوير والبنية العمرانية فى شرق بورسعيد .