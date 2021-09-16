عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: تشغيل المنطقة الصناعية يعد عامل جذب للمستثمرين

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد


قال الفريق" أسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس أن تشغيل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد سيجذب مزيدا من السفن لعبور قناة السويس ، مسترسلًا :أننا نقوم بتعريف كل ما تقوم به منطقة قناة السويس أو المنطقة الإقتصادية من مصانع وخدمات وحوافظ لجذب المستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة .

وأضاف الفريق " أسامة ربيع " خلال الجلسة الثانية من جلسات منتدى بورسعيد ، أن في العام الماضي تم عبور مليار و200 مليون طن من البضاعة لم نستفيد منهم إلا في رسوم العبور فقط وما نريده أن في العام القادم تزيد كمية البضاعة بالإضافة إلى دخول جزء منهم إلى شرق بورسعيد وجزء إلى المنطقة الإقتصادية .

وأشار الفريق " أسامة ربيع " ، إلى أن تشغيل المنطقة الاقتصادية سيعمل على جذب الكثير من السفن ، مؤكدًا على تميز ميناء بورسعيد وأنه ميناء فريد من نوعه ومجهز بشكل كامل لإستقبال الحاويات الضخمة وتوفير لها الخدمات اللازمة . 
 
المنتدى هو أكبر حدث اقتصادي على أرض المحافظة الباسلة ويهدف إلى تسويق وترويج  مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد ، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموارد المتاحة بها.

 

يحضر المنتدى مجموعة من الوزراء، ونواب ومساعدي الوزراء، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، ورؤساء اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ، وأكثر من مئة من كبار المستثمرين في مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.

 

تتضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات : الأولى بعنوان : أهمية الصناعة وتوطينها فى شرق بورسعيد. والجلسة الثانية بعنوان: المراكز اللوجيستية وقيمتها الاقتصادية فى شرق بورسعيد.  والجلسة الثالثة بعنوان: التطوير والبنية العمرانية فى شرق بورسعيد.

 

يشارك الحاضرون المشاركون فى ثلاث ورش عمل ، الأولى "مناقشة أهمية التنمية الصناعية بشرق بورسعيد" تناقش مستقبل الصناعات المستهدفة بمنطقة شرق بورسعيد، والتحديات والصعوبات التى تواجه المصنعين

المنطقة الصناعية منتدى بورسعيد ميناء بورسعيد المنطقة الاقتصادية أخبارتوك شو

ترشيحاتنا

تفاصيل خطيرة بشأن الهجوم على كنيس يهودي بألمانيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة

الدكتورة إلهام شاهين تكشف لـ صدى البلد: جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني

أخبار البرلمان| السيسي يدعم حقوق الإنسان.. والجمهورية الجديدة تبطل الشائعات.. تقييم بلومبرج لمعدل الفائدة المصري حافز لاستمرار مسيرة الإصلاح.. عقوبات القتل في القانون

سيتروين تنافس في أسواق الهند وجنوب أمريكا بنسخة محسَّنة من سوبر ميني C3

جمعية مصنعي وتجار السيارات: مبيعات الهجينة ارتفعت 90% خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ