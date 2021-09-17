برلماني يوضح إنجازات قطاع القوى العاملة خلال 7 سنوات

أكد النائب، عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه فور تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، شهدت الدولة المصرية إنجازات غير مسبوقة، بكافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، ما جعله يحظى بثقة وتأييد ودعم غير مشهود من قبل المواطنين خاصة بعد شعورهم بثمار التنمية، وخطة الإصلاح الإداري، والاقتصادي، وكانت ولازالت توجيهات الرئيس السيسي بمثابة بوصلة تدفع حركة العمل بالدولة نحو المسار الصحيح.

وأشار "يحيى" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الشعب المصري رأى ما اتخذته القيادة السياسية من خطوات بناءة حملت على عاتقها مهمة الإصلاح منذ اللحظة الأولى، وأيضا رأى ما حدث من إنجازات لمسها على أرض الواقع، نتج عنها زيادة فى فرص العمل، ومشروعات قومية ومدن جديدة، وزيادة نسب التنمية، وانخفاض نسب البطالة إلى 7.3، وتقليل نسب التضخم.

ولفت أمين قوى عاملة البرلمان إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا وقسوتها، استطاعت مصر فى تخطى الجائحة بسلام وأصبحت وبشهادات دولية من أقل دول العالم خسارة خلال أزمة كورونا، معقبا: "بالأرقام كل شيء يسير في مساره السليم والصحيح ولن ينكر كل ذلك إلا جاحد ناقم للوطن وأهله".

وأوضح أن الدولة المصرية تسير فى مسارها الصحيح، وفق رؤية مصر 2030 مصر ستكون الأفضل، كما أنها ستكون الأقوى اقتصاديا بين دول منطقة الشرق الأوسط.