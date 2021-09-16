ماذا يحدث للسيدات أثناء الدورة الشهرية بعد تلقي لقاح كورونا؟

ذكرت افتتاحية نشرت في المجلة الطبية البريطانية يوم الخميس أن الارتباط بين التغييرات في الدورة الشهرية والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أمر معقول ويجب التحقيق فيه.

أشارت فيكتوريا مالي ، أخصائية الإنجاب في إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة ، إلى أن الدورة الشهرية أو النزيف المهبلي غير المتوقع لم يتم إدراجهما كأعراض جانبية شائعة للتلقيح COVID-19 وفقا ل indian express

وقالت إنه تم تقديم أكثر من 30 ألف تقرير من هذا القبيل إلى مخطط مراقبة وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) للتفاعلات الدوائية الضارة بحلول 2 سبتمبر.

ومع ذلك ، أشار الخبير إلى أن معظم الناس يجدون أن الدورة الشهرية تعود إلى طبيعتها في الدورة التالية ، والأهم من ذلك ، أنه لا يوجد دليل على أن لقاح COVID-19 يؤثر سلبًا على الخصوبة.

قال مايل: "أحد الدروس المهمة هو أن تأثير التدخلات الطبية على الدورة الشهرية لا ينبغي أن يكون فكرة لاحقة في البحث المستقبلي".

يذكر MHRA أن بيانات المراقبة الخاصة به لا تدعم وجود صلة بين التغييرات في فترات الحيض ولقاحات COVID-19 ، نظرًا لأن عدد التقارير منخفض فيما يتعلق بكل من عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم وانتشار اضطرابات الدورة الشهرية بشكل عام.



ومع ذلك ، قال مالي إن الطريقة التي يتم بها جمع البيانات تجعل الاستنتاجات الثابتة صعبة.

وتجادل في الافتتاحية بأن هناك حاجة إلى مناهج مجهزة بشكل أفضل لمقارنة معدلات تغيرات الدورة الشهرية في السكان الملقحين مقابل غير الملقحين.

وقالت إنه تم تقديم تقارير عن تغيرات الدورة الشهرية بعد التطعيم ضد COVID-19



هذا يشير إلى أنه إذا كان هناك ارتباط ، فمن المحتمل أن يكون نتيجة للاستجابة المناعية للتطعيم ، وليس لمكون لقاح معين.

كما أشارت الافتتاحية إلى أن الدورة الشهرية قد تتأثر باستجابة الجسم المناعية للفيروس نفسه ، حيث أظهرت إحدى الدراسات اضطراب الدورة الشهرية في حوالي ربع النساء المصابات بـ SARS-CoV-2.

وأوضحت أنه في حالة التأكد من وجود صلة بين التطعيم وتغيرات الدورة الشهرية ، فإن ذلك سيسمح للأفراد الذين يسعون للحصول على التطعيم بالتخطيط المسبق للدورات التي من المحتمل أن تتغير.

تقترح أن يشجع الأطباء مرضاهم على الإبلاغ عن أي تغييرات في فترات أو نزيف مهبلي غير متوقع بعد التطعيم.