السجن المشدد 3 سنوات لمروجي المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي وعضوية المستشارين سامي زين العابدين والوليد حسين مكي وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

ترجع وقائع القضية إلى شهر يناير من العام الحالي، حيث تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية معلومات تفيد قيام صاحب مقهي وسائق ونجار بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وأنهم يتخذون من عملهم ستارا لنشاطهم الإجرامي.

وأكدت التحريات التي قام بها ضباط مكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي صحة تلك المعلومات وأنهم يترددون علي المنطقة الجبلية المتاخمة بالعاشر من رمضان لترويج المواد المخدرة.

وتم رصد تحركاتهم وضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش، حيث تم إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.