لإجراء أعمال الصيانة الدورية.. قطع الكهرباء عن 9 مناطق بـ بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بني سويف، وذلك أيام: السبت، الإثنين والثلاثاء، الأسبوع المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى 11 صباحاً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم المناطق.

وبحسب بيان القطاع.. سيتم فصل التيار يوم السبت 9/18 "عن ( النادي الرياضي ، النادي الاجتماعي، نادي الشرطة، شارع أحمد عرابي )، ويوم"الإثنين 9/20" عن ( شارع الروضة، منطقة مستشفى الحميات)، ويوم "الثلاثاء 9/21" عن (الرحبة ، الجبالي ، صفية زغلول) على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.