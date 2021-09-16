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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود : نصائح هامة للحماية من أشعة الشمس الضارة

الدكتورة دينا أبو
الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن أشعة الشمس الضارة هي الأشعة فوق البنفسجية، وتكون موجودة وقت الظهيرة، ومُركزة بشكل كبير.

 

وأضافت دينا أبو السعود، أن أشعة الشمس الضارة تسبب التصبغات، وهي من أهم المشاكل التي تواجهها السيدات، مشيرا إلى أنها ايضا تسبب التجاعيد.

 

ونصحت أبو السعود باستخدام كريم بينكي كل ساعتين عند التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة على الشواطئ وأثناء السفر.
 

 التقشير الكيميائي للبشرة جيد

وأشارت أبو السعود إلى أن التقشير الكيميائي للبشرة جيد، ولكن لا يمكن أن تكرره المرأة لفترة طويلة، لأن له أعراضا جانبية، موضحة أن كريم بينكي يقوم بنفس وظيفة التقشير الكيميائي.
 

وقالت إن السيدات يرغبن دائما أن يحافظن على نضارة بشرتهن، وفى حالة عدم حدوث ذلك تدخل السيدات فى حالة من الضغط النفسى الحاد والاكتئاب. 

 

الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل أشعة الشمس الضارة الأشعة فوق البنفسجية التصبغات

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