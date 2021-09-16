الخدمة بالدولار.. عضو نواب سابق تناقش تفاصيل أسعار المستشفيات والعيادات

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب السابق، إن معظم مستشفياتنا تم بيعها لجهات خارجية، مؤكدة أن تلك الجهات تقنن الخدمة التي يحصل عليها المواطن بالدولار.

وأضافت شادية ثابت، خلال لقاء لها ببرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن تلك المغالاة ظهرت واضحة خلال فترة كورونا، وهناك حالات دفعت لا يقل عن 30 الف جنيه .



كما أكد دكتور خالد سمير استاذ جراجة القلب بجامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، أنه منذ عشرات السنوات، وكانت التكلفة والخدمة الطبية التي تقدم بكل المستشفيات واحدة، ويضاف إليها الخدمة الفندقية وهو ما يفرق بين المستشفيات.

تحديد متوسط سعر للمستشفيات

وأشار خالد سمير إلى أنه يجب أن يتم تحديد متوسط سعر للمستشفيات، أو أن يتم تحديد حد أدني وحد أقصى، لسعر الكشف والمستشفيات، مؤكدا أنه “لو انا بدي الطبيب حقه بالمستشفيات الحكومية مش هيمشي من المستشفى”.