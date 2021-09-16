راجعوا مشاهد السينما.. أستاذ علاج إدمان يوجه رسالة مهمة حفاظا على النشء

قال دكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم بطب قصر العيني، نفتقد ثقافة التعامل مع الإدمان.

مؤكدا أنه لا بد من زيادة التوعية المدرسية خاصة أنه قام بمعالجة طالب في الصف السادس الإبتدائي يعاني من الإدمان.

وأضاف نبيل عبد المقصود، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب مراجعة الأعمال السينمائية التى تتناول مشاهد المدمنين والادمان.

هناك العديد ممن يخاف من علاج الإدمان

وتابع نبيل عبد المقصود، أن هناك العديد ممن يخاف من علاج الإدمان، مؤكدا أن الإدمان مرض إجتماعي غير مقبول، وقد يخاف البعض أن يذهب للعلاج لأنه يكون على فترة طويلة.

وأشار عبد المقصود، إلى أن العلاج الأن أصبح في وقت بسيط يصل إلى 3 أيام فقط، والعلاج لا يسبب أي ألم.