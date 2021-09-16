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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة أوشكت على الإنتهاء

صدى البلد

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام واضح من قبل الرئيس السيسي، ومنذ أيام عقدت القمة الثلاثية مابين مصر والأردن والعراق والتي وضعت خارطة للتعامل مع القضية الفلسطنينة خلال الفترة الحالية وأيضا المستقبل القريب.


وأضاف "بسام راضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن القمة أكدت على أهمية تثبيت الهدنة الحالية بعد حرب مايو الماضي، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الضالعة في القضية، بما فيهم الجانب الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بهدف تثبيت الهدنة، وحشد الموارد لدعم وإعادة إعمار غزة.


 

وأشار “بسام راضي” إلى أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة التي تتمثل في إزلة الركام والمخلفات أوشكت على الانتهاء بالفعل، منوها إلى أن مصر تسعى إلى فتح نافذة جديدة للمفاوضات وإعادة أحياء عملة السلام مرة أخرى، عن طريق  اتصالات مكثفة بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

 

وأوضح “بسام راضي”: أن مصر تسعى إلى عودة القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات مرة اخرى، مسترسلا: الرئيس السيسي ناقش القضية الفلسطينية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لمصر منذ أيام.

 

واستطرد “بسام راضي”: هناك زخم وقوة دفع في المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة لحل الدولتين، وفق الشرعية الدولية.

 

رئاسة الجمهورية القضية الفلسطينية مصر والاردن والعراق بسام راضي الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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