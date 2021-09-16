بسبب الخرفان.. رونالدو يغير محل إقامته في مانشستر

انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قصر جديد بعد أقل من أسبوعين من عودته لنادي مانشستر يونايتد، بسبب انزعاجه من انتشار الأغنام حولهم.

وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية، أن رونالدو غادر قصره الفخم، الذي يتكون من 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته 9.6 مليون دولار.

ونوهت الصحيفة أن صوت الِخرفان حرمت رونالدو وأسرته من النوم في الليل، ولذلك قرر صاروخ ماديرا تغيير محل إقامته والانتقال الى منزل جديد.

واستبدل رونالدو محل إقامته بقصر آخر أقل ثمنا كان يمتلكه لاعب سابق في فريق "الشياطين الحمر"، دون الكشف عن هويته، ولكن يبدو أنه اللاعب هو أندرو كول.

وتعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لهزيمة "صادمة"، في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا، على يد يونج بويز السويسري.



وكتب كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه على “إنستجرام”: "لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن حان الوقت الآن للتعافي جيدًا، والتركيز على المباراة القادمة".



وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل مشاركته رقم 177 بوجوده أساسيًا مع مانشستر يونايتد أمام يانج بويز السويسري، معادلًا رقم الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق.