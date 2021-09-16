عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

بخاتم في يدها.. يارا السكري تثير التساؤلات حول زواجها من تامر حسني

يارا السكري في عيد
يارا السكري في عيد ميلاد شقيقتها

أثارت الفنانة الشابة يارا السكري التساؤلات مرة أخرى بعد ظهورها بخاتم في يدها اليمني أثناء احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها، وهو ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يتساءلون حول حقيقة الأخبار المنتشرة بزواجها من المطرب تامر حسني .

 

وتكهن البعض بصحة الأخبار حيث أن هناك العديد من الصور انتشرت ليارا السكري وتامر حسني خلال الشهور الماضية ، آخرون جاءت تعليقاتهم أن صورة يارا السكري قد تمت بواسطتها خاصة مع ظهور تامر حسني برفقة بسمة بوسيل.

رد الفنان تامر حسني وزوجته على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بوجود خلافات بينهما  خلال الفترة الماضية.

 

ونشر تامر صورة مع زوجته عبر خاصية استوري على إنستجرام وكتب عليها:" "مع العشق العشق بسومي هانم"، وحرصت بسمة بوسيل على إعادة نشر الصورة وكتبت عليها:" حبيب قلبي باشا مصر.

 

قصة خلاف تامر حسني وبسمة وبوسيل 

 

بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة.

 

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.

 

بسمة بوسيل توجه رسالة غامضة على انستجرام

بعد أخبار الزواج بساعات قليلة قامت زوجته بسمة بوسيل بإثارة  الجدل حول وجود توتر فى علاقاتهما ، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها على موقع إنستجرام منشورا، ثم عادت لتحذفه.

 

وكتبت بسمة بوسيل منشورًا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جاء فيها: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبرى " .

 

هذا المنشور جعل هناك حالة من الجدل وأثار الشائعات خاصة وأن هناك البعض بدأ نشر شائعات عن توتر العلاقة بين الزوجين بسبب ارتباط تامر حسنى بفتاة أخرى وبدأوا بالزج باسم إحدى الفتيات .

txt

بعد إشاعة زواجه للمرة الثانية سرا.. صور رومانسية تجمع تامر حسنى وبسمة بوسيل

txt

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

أول خلاف بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل 

 

ويبدو أن العلاقة مازالت متوترة بينهما ، على الرغم من الصلح الذي تم بينهما في نهاية شهر نوفمبر الماضي ، الا أن بسمة بوسيل لا زالت على علم بوجود علاقة بين زوجها و الفنانة الشابة.

وعلم صدى البلد أن الفنانة الشابة هي من تسببت في الخلاف الأول الذي حدث بينهما وكاد يؤدي إلى الطلاق ، حيث  كتبت بسمة بوسيل عبر  حسابها على «إنستجرام» وقتها " لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق».

ليرد تامر حسني على منشورها وكتب : «توضيح هام في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم الطلاق الرسمي، ولكن في نهاية الأمر بسمة أم طفلتي، وسواء انفصلنا أم لا، فأنا أحترمها كل الاحترام وسأظل أحترمها مهما كان، ولن أقبل نهائيا التجريح بها أو الافتراء عليها بالشائعات السخيفة، وأرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية والأصلح لينا ربنا هيختاره".

 

ert3
ert3
تامر حسني الفنانة الشابة يارا السكري بخاتم في يدها بعيد ميلاد شقيقتها رواد التواصل الإجتماعي

موضوعات متعلقة

أسامة منير يطرح أحدث أغانيه "بنحسس ع الكلام" على يوتيوب

سلاف فواخرجي تكشف عن موعد دفن وعزاء والدها

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيقة عفاف شعيب

أشرف زكي: الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالكبير قبل الصغير ..فيديو

خاص.. ياسمين عبد العزيز تصل مصر برفقة أحمد العوضي بعد انتهاء علاجها

المهن التمثيلية تصدر بيان شكر لـ المتحدة لـ رعايتهم أسرة الفنان أحمد هيبة

كما انفرد صدى البلد .. أصالة في افتتاح مطعم ابنها

نشرة الفن: حقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا ووفاة مغني راب وعودة أصالة لمصر

ترشيحاتنا

تمرد ومطالبات .. 3 أسباب وراء غضب لاعبي الزمالك من "حسين لبيب" .. تفاصيل

مرات الأب خدها يا رب.. فيفي عبده: أبويا كان متجوز على أمي

المصرية لحقوق الإنسان : الجمهورية الجديدة حقوقية من الطراز الأول

السعودية.. قرار وشيك بالسماح لمن دون 18 عامًا بالسفر إلى البحرين

بالصور| أصغر سيارة في العالم .. هل شاهدتها من قبل ؟

بعد حبسها مع اطفالها..البلوجر ايفون نبيل تثير الجدل من جديد برسالة غامضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ