بخاتم في يدها.. يارا السكري تثير التساؤلات حول زواجها من تامر حسني

خاص لصدى البلد

أثارت الفنانة الشابة يارا السكري التساؤلات مرة أخرى بعد ظهورها بخاتم في يدها اليمني أثناء احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها، وهو ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يتساءلون حول حقيقة الأخبار المنتشرة بزواجها من المطرب تامر حسني .

وتكهن البعض بصحة الأخبار حيث أن هناك العديد من الصور انتشرت ليارا السكري وتامر حسني خلال الشهور الماضية ، آخرون جاءت تعليقاتهم أن صورة يارا السكري قد تمت بواسطتها خاصة مع ظهور تامر حسني برفقة بسمة بوسيل.

رد الفنان تامر حسني وزوجته على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بوجود خلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

ونشر تامر صورة مع زوجته عبر خاصية استوري على إنستجرام وكتب عليها:" "مع العشق العشق بسومي هانم"، وحرصت بسمة بوسيل على إعادة نشر الصورة وكتبت عليها:" حبيب قلبي باشا مصر.

قصة خلاف تامر حسني وبسمة وبوسيل

بدأت القصة بانتشار أخبار تلمح إلى وجود علاقة عاطفية بين الفنان تامر حسني وفنانة شابة.

انتشرت بعدها بساعات صور للفتاة مع تامر حسني، ومنها صور من العرض الخاص لفيلمه، بالإضافة إلى تواجدها في فرح كان يحييه تامر حسني وظهرت خلال الفيديو.

بسمة بوسيل توجه رسالة غامضة على انستجرام

بعد أخبار الزواج بساعات قليلة قامت زوجته بسمة بوسيل بإثارة الجدل حول وجود توتر فى علاقاتهما ، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها على موقع إنستجرام منشورا، ثم عادت لتحذفه.

وكتبت بسمة بوسيل منشورًا، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جاء فيها: «يارب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبرى " .

هذا المنشور جعل هناك حالة من الجدل وأثار الشائعات خاصة وأن هناك البعض بدأ نشر شائعات عن توتر العلاقة بين الزوجين بسبب ارتباط تامر حسنى بفتاة أخرى وبدأوا بالزج باسم إحدى الفتيات .

أول خلاف بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

ويبدو أن العلاقة مازالت متوترة بينهما ، على الرغم من الصلح الذي تم بينهما في نهاية شهر نوفمبر الماضي ، الا أن بسمة بوسيل لا زالت على علم بوجود علاقة بين زوجها و الفنانة الشابة.

وعلم صدى البلد أن الفنانة الشابة هي من تسببت في الخلاف الأول الذي حدث بينهما وكاد يؤدي إلى الطلاق ، حيث كتبت بسمة بوسيل عبر حسابها على «إنستجرام» وقتها " لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق».

ليرد تامر حسني على منشورها وكتب : «توضيح هام في حقيقة الأمر تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم الطلاق الرسمي، ولكن في نهاية الأمر بسمة أم طفلتي، وسواء انفصلنا أم لا، فأنا أحترمها كل الاحترام وسأظل أحترمها مهما كان، ولن أقبل نهائيا التجريح بها أو الافتراء عليها بالشائعات السخيفة، وأرجوكم كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية والأصلح لينا ربنا هيختاره".