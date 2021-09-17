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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة حسن تكشف تفاصيل حصولها على أفضل معلم منجز ومبدع بالهند

غادة حسن الحاصلة
غادة حسن الحاصلة على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع بالهند

روت غادة حسن تفاصيل حصولها على جائزة أفضل معلم منجز ومبدع بالهند، قائلة:" إنها دائما تبحث عن التميز والاختلاف، ولهذا لم تكتفي بكونها معلمة لغة إنجليزية، وبدأت في الحصول على دورات تدريبة عن طريق وزارة التربية والتعليم، كما أنها حصلت على بعثة دراسية لـ لسكوتلندا لمدة 3 أشهر".

 

وتابعت "غادة حسن" خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،  أنها مثلت مصر فى عدد من المؤتمرات منها مؤتمر الفصول المشتركة الذى عقد فى إنجلترا في عام 2009، مشددة على أنها تقوم بنقل خبرتها إلى زملائها داخل مصر.
 

 

وأضافت أن أزمة كورونا كان لها تأثير إيجابي واضح في مجال التعليم، حيث أتيحت فرصة لنجاح التعلم الإلكتروني في مصر.


كما أنها حصلت على جائزة المدرسة الدولية والعمل كمنسق لها عام 2018- 2021م التابعة للمجلس الثقافى البريطانى و التى تعمل على دمج البعد الدولى و المواطنة الرقمية بالتعليم، وقدمت عدد من المشروعات التعليمية والمبادرات الطلابية الى استطعت بها التأهل للجائزة.


كما تم أيضا ترشيحها لجائزة الإبداع التكنولوجى فى مجال التعليم من مؤسسة موجو العالمية، وحصلت أيضا على الجائزة عن عام 2019م، عما قدمت فى مجال التعليم والتدريب والمبادرات التربوية، كما مثلت مصر فى أسبوع منصة بانسيه يناير 2021م، لتكون ضمن المتحدثين بهذا المؤتمر عبر منصة ميكروسوفت تيمز والذى اشترك به 5 معلمين ومدربين وخبراء ميكروسوفت من الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورا وغيرها.

 

جائزة أفضل معلم وزارة التربية والتعليم الإبداع التكنولوجى التعليم اخبار التوك شو

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