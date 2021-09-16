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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات أسرية: السعادة مش في المال أو أي شيء مادي

صدى البلد

قالت صابرين جابر، استشاري العلاقات الأسرية، إن  الجميع يبحث عن السعادة، فهي بالنسبة للكثيرين عبارة عن حلم، معقبة: "السعادة بتكون إحساس الجميع عايز يصل إليه، السعادة قرار واختيار". 
 
وتابعت "جابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الإنسان عندما ينجح في تحقيق هذا ما لا يشعر بالسعادة ويرغب في المزيد، معقبة: " لازم نعرف إن السعادة مش في المال أو أي شيء مادي" .

 

وأضافت أن السعادة  لا يجب أن تقف عند فقدان شخص عزيز،  معقبة: "فقدان شخص عزيز من أكبر المصائب الموجودة في القرآن الكريم، ويجب العمل على تجاوز هذه المرحلة سريعًا". 
 

العلاقات الأسرية الإعلامية نورين شحاتة نورين شحاتة برنامج حياتك صحتك القران الكريم خبيرة علاقات

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