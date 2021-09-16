الدوري الأوروبي .. نابولي يخرج بنقطة أمام ليستر سيتي

فرض فريق نابولي التعادل على نظيره ليستر سيتي، بهدفين لمثلهما بالجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، على ملعب " كينج باور ".



وسجل فريق ليستر سيتي هدف التقدم عن طريق إيوزي بيريز في الدقيقة “9”.

وعزز ليستر سيتي هدف ثاني عن طريق هارفي بارنيس في الدقيق "64".

وفي الدقيقة "69" سجل فريق نابولي هدف تقليص الفارق عن طريق فيكتور أوسمين في الدقيقة "69"، ثم عاد وسجل هدف التعادل برأسية في الدقيقة "86”.

ورفع كلا الفريقين رصيدهما الى نقطة واحدة في المركزين الثاني والثالث، بينما يتصدر ليجيا وارسو المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي رابعاً سبارتاك موسكو بدون نقاط.