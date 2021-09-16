أخبار الفن|موعد دفن وعزاء والد سولاف فواخرجي ..محمد عز بعد إصابته بكورونا: فترة وتعدي..تامر حسني يرد على شائعات خلافه مع زوجته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

سلاف فواخرجي تكشف عن موعد دفن وعزاء والدها

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، عن موعد جنازة والدها الناقد محمد سليم فواخرجي.

بدء عزاء المخرج طارق الميرغني

بدأ عزاء المخرج طارق الميرغني، في مسقط رأسه بمحافظة المنيا، حيث رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 66 عاما.

كريم الشناوي مخرجًا لمسلسل منى زكي في رمضان 2022

اختير المخرج كريم الشناوي لمسلسل الفنانة منى زكي في رمضان القادم من تأليف مريم نعوم، لكن لم يتم الاستقرار على الاسم حتى الآن.

محمد عز بعد إصابته بكورونا: فترة وتعدي.. خاص

كشف الفنان محمد عز، عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عز: «إيجابي كورونا الحمدالله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

مع العشق بسومي هانم .. تامر حسني يرد على شائعات خلافه مع زوجته

رد الفنان تامر حسني وزوجته على ما أثير على مواقع التواصل الإجتماعي من شائعات بوجود خلافات بينهم خلال الفترة الماضية.