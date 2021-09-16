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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار |فتح معبر رفح لإدخال مساعدات ..ورئيس حكومة ليبيا يشكر مصر وشعبها

أهم الاخبار
أهم الاخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الداخلية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مدبولي يناقش مع بعثة البنك الدولي مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات

السفير ياسر علوي يبحث مع وزير الطاقة اللبناني تطورات تصدير الغاز المصري لبلاده

التقى د. ياسر علوي سفير جمهورية مصر العربية في لبنان اليوم الخميس بوزير الطاقة اللبناني وليد فياض لبحث آخر تطورات تصدير الغاز المصري للبنان والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار

استمر افتتاح وتشغيل معبر رفح البري اليوم الخميس من الجانبين، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار الافتتاح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار الى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

العاهل البحريني يشيد بـ محورية دور مصر في أمن واستقرار المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

اللجنة العليا المصرية – الليبية المشتركة تختتم أعمالها بتوقيع 14 مذكرة تفاهم

أسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

الدبيبة من أرض الكنانة: "نعم للسلام والبناء ولا للحروب.. وشكرا لمصر وشعبها العظيم"

أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أن وجود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مصر هو رسالة إقليمية لدور مصر الكبير والعظيم في المنطقة والعالم بشكل أجمع، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية الفاعلة هي المحرك الاساسي في التعاون بين الدولتين.

 

الدبيبة: الرئيس السيسي أكد أن مصر ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا إنه تم الاتفاق بين مصر وليبيا لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنفيذ عدد من المشروعات في ليبيا  لتطوير التعاون بين البلدين .


 

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