إبراهيم عيسى: الإخوان تنفخ في النيران وتروج شائعات مغلوطة عن الدين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم يتكلم عن رؤية لتجديد الدين، ويؤكد أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ليس من منطلق حضاري أو فكري أو ثقافي وإنما من منطلق ديني يلزم بالتغيير.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن حسن البنا وراء ظهور التيارات الإسلامية في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد رئيس مصري علماني نادى بفصل الدين عن الدولة، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان يتعاملون بالتشويش والطعن والهجوم على الأفكار المتجددة وأفكار الدولة المتنورة، فضلًا عن أنها تعتبر نفسها حامية للإسلام وممثلة له.

وتابع أن الدين لاعب أساسي في وجدان المجتمع المصري منذ فترة زمنية طويلة، وتسود حالات التعايش الحضاري بين جميع الأديان في مصر، مؤكدًا أن الإخوان تنفخ في النيران وتروج شائعات مغلوطة عن الدين.