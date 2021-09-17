سعيد الفقي: تحركات عرضية تسيطر على أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق خلال تداولات الأسبوع عند مستوى 10996 بارتفاع مايقرب من 50 نقطة عن إغلاقات الأسبوع السابق عليه، وكان الأداء خلال الأسبوع عرضي بين مستويات 11050 إلى 11250 نقطة.

وأضاف أن حركة السوق كانت في نطاق ضيق محدود للغاية نتيجة لحالة الترقب والانتظار التي سيطرت على أداء المتعاملين من جراء أحداث الأسبوع السابق التي طبق فيها 20% صعودا وهبوطا وجلسة مزايدة من الساعة 2.15 الي 2.25 نقطة لتحديد سعر ثابت خلال الخمس دقائق الأخيرة من الجلسة إضافة لعودة الحديث عن تطبيق ضريبة الدمغة وتداعيات ذلك كان لها آثار سلبية في السابق.

وأوضح أن المؤشر الرئيس لديه مستوى دعم عند 11000 إلى 10950 نتوقع التماسك بالقرب من هذا المستوي وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذة المناطق والمحاولة مجددا لاستهداف مستوي 11300 حيث ان الثبات اعلي هذا المستوي يدفعنا لاستهداف مستوي 11500 خلال الفترة القادمة.

بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي: لم يختلف أداءه كثيرا عن المؤشر ألرئيس حيث اغلق عند مستوي 2866 بأرتفاع ما يقرب من 50 نقطة حيث اغلق عند مستوي 2807 خلال تداولات الاسبوع السابق.. مضيفا لديه مستوى دعم عند مستوي 2800 ثم 2765 يعد هذا المستوي هوة الاقل خلال الفترة السابقة.

وتوقع الفقي أن يكون مستوى 2800 دعم قوي للمؤشر السبعيني يتم بالقرب منه تكوين مراكز شرائية جديدة بعزم اقوي لعودة الاداء الايجابي والصعود خلال الفترة القادمة واستهداف مستوى 2950 نقظة.