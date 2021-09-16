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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معين الشعباني إضافة للمصري..

معلول: اختيار كيروش لمنتخب مصر رائع.. وعودة النقاز للزمالك ليست فنية

نبيل معلول
نبيل معلول

أثنى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، على اختيار كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن الدوري المصري من أفضل الدوريات العربية.

 

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "اختيار كيروش لتدريب منتخب مصر ضربة معلم، برافو للناس الذين كانوا خلف مجيء كيروش، أفضل مدرب أجنبي لمنتخب مصر من ناحية السيرة الذاتية".

 

وتابع: "أعلم كيروش شخصيًا لأنني لعبت ضده عندما كنت مدربًا لمنتخب تونس وهو كان مع إيران، لعبنا مباراة ودية تحضيرًا لكأس العالم، وتحدثت معه لمدة طويلة في إيران عندما كنت مدربًا في الدحيل، هو مدرب على مستوى عال جدًا".


وأكمل: "منتخب مصر في وضع صعب الآن، لأنه مقبل على مباراتي ليبيا في شهر أكتوبر المقبل، والمباراتان ستحددان من سيكون على رأس المجموعة، واختيار كيروش أكثر من رائع وضربة قوية جدًا للمنتخب المصري والكرة المصرية".

 

وتطرق للحديث عن معين الشعباني، وقال: "متأكد أنه سيكون إضافة لنادي المصري البورسعيدي".

وأردف: "اللاعبون التونسيون يلعبون في الدوري الأفضل والأقوى في الدوريات العربية وهو الدوري المصري".

 

وأوضح: "الدوريان المصري والسعودي الأفضل عربيًا بدون أدنى شك، والدوري المصري أقوى تنافسية وفنيًا وماديًا من الدوري التونسي".

وعن فرجاني ساسي ورحيله عن الزمالك: "شهرة ساسي في نادي الزمالك أكثر من أي فترة أخرى بمسيرته".

 

هل أنت مع قرار عودة النقاز للزمالك في وجود حمزة المثلوثي؟ أجاب: "هذا سيكون له تأثير على لاعب منهما بنسبة 100%، لأن الثنائي يلعبان في نفس المركز وغير قادرين على المشاركة في مركز آخر، وهذا لن يكون له تأثير على المنتخب التونسي، بل تأثيره أكبر على الزمالك".

واختتم: "عودة حمدي النقاز للزمالك بها أمور مادية أكثر من الفنية والتكتيكية، ونتمنى عودته لمستواه ويفرض شخصيته ويعود لمنتخب تونس".

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