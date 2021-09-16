مصطفى محمد: فشل انتقالي لفرنسا جعلني أكثر تركيزاً .. وسأعود أقوى

أبدى مصطفى محمد، المحترف المصري بصفوف نادي جالاتا سراي التركي، سعادته بفوز فريقه أمام نظيره لاتسيو الإيطالي.

وأضاف مصطفى محمد، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة جدًا وضد فريق كبير واحترمناه ولعبنا على نقط ضعفه وربنا كرمنا بهدف على قدر تعبنا"، كما ردّ على استقبال مرماهم العديد من الأهداف بقوله: "المدرب يعلم ونحن نلاحظ ونعمل على تفادي الأخطاء".

وردّ لاعب جالاتا سراي التركي على تراجع مستواه خلال الموسم الجاري بقوله: "الموسم الماضي ربنا وفقني والموسم الجاري تعرضت لإصابتين متتاليتين وإن شاء الله (راجع) أقوى.. لا تقلق"، نافيًا أن يكون قد تأثر بفشل انتقاله للدوري الفرنسي، قائلاً: "أعطاني قوة أكثر وأعمل أكثر وأركز مع فريقي وألعب الآن في الدوري الأوروبي".

وأتم مصطفى محمد تصريحاته بالرد على انتظاره الفرصة للعودة للمشاركة أساسيًا بقوله: "لكل مجتهد نصيب، هذا أمر يعود للمدير الفني وأحترمه، وأعمل وأجتهد وإن شاء الله ربنا يكرمني، الحمدلله أنا في نادي كبير، وسعيد بالنادي ووسط جمهور كبير ويحبني وأشعر بالراحة".