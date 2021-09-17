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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مستشار الرئيس: ميزانية مفتوحه لـ الصحة في ظل كورونا.. والداخلية توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من الأخبار العاجلة والموضوعات الهامة التي تهم أكبر عدداً من المواطنين، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

 

لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ ملك البحرين.. فيديو


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس السيسي رحب بأخيه العاهل البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، بما في ذلك تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

 

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة أوشكت على الإنتهاء
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام واضح من قبل الرئيس السيسي، ومنذ أيام عقدت القمة الثلاثية مابين مصر والأردن والعراق والتي وضعت خارطة للتعامل مع القضية الفلسطنينة خلال الفترة الحالية وأيضا المستقبل القريب.
وأضاف "بسام راضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن القمة أكدت على أهمية تثبيت الهدنة الحالية بعد حرب مايو الماضي، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الضالعة في القضية، بما فيهم الجانب الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بهدف تثبيت الهدنة، وحشد الموارد لدعم وإعادة إعمار غزة.

 

مصطفى بكري: لو المعونة الأمريكية لوي دراع مش عايزينها
قال الأعلامي مصطفى بكري، أن الادارة الأمريكية تسعى لمنح مصر 170 مليون دولار من المعونة  وستعلق مبلغ 130 مليون دولار،  لما وصفته واشنطن بأنها مخاوف بشأن حقوق الإنسان فيها هو شئ يدعو للدهشة. 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “ًصدى البلد” ، “مش عارف نعمل ايه مع امريكا براحة علينا شوية” مشيرا إلى ان مصر دولة تتعامل بشفافية وانسانية وتسعى بشكل دؤوب لانهاء كافة الملفات العالقة بما يتضمن الدستور والقانون.

 

مستشار الرئيس : ميزانية مفتوحه لـ وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا
طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، من المواطنين بالالتزام بـ ارتداء الكمامة، و التباعد و النظافة، مؤكدًا أن مصر فى دخلت فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا ونتمنى المرور منها بخير.

أضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن أطباء الصدر قدموا مجهود كبير فى مواجهة فيروس كورونا و مصر نجحت على مدار عامين للحد من انتشار الفيروس.

 

شكري: نثق بقدرة رئيس الكونغو في التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة
بحث سامح شكرى وزير الخارجية، مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا تطورات سد النهضة، مؤكدا ثقة مصر فى قيادة الكونغو الديمقراطية لعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي خاصة بعد بيان مجلس الأمن الذي دعا إلى انخراط إثيوبيا بجدية  للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء تشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وقال سامح شكري، إن مصر لديها ثقة مطلقة في حكمة وقيادة الكونغو كرئيس للاتحاد الإفريقي.

 

التنفيذ خلال ساعات.. الداخلية توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

عرضت القناة الأولى مقطع فيديو يوضح أن وزارة الداخلية، ستقوم ببدء تطبيق عقوبات عدم وضع الملصق الإلكتروني، بداية من السبت المقبل، وذلك فى تحذير عاجل لـ المواطنين.

الملصق الإلكتروني
نص قانون المرور الجديد على  وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
 

أستاذ علاج الإدمان والسموم: مستعدون لعلاج 5 حالات من المدمنين مجانا بشرط وحيد
علق الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم بطب القصر العيني، على صورة “جوليا”، التي تعاطت المخدرات لمدة سنة كاملة، مؤكدا انها بدأت أن تكون عصبية بشكل كبير وتعاطت الهيروين.

وأضاف نبيل عبد المقصود خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أنها كانت ما يقرب من 60 كيلو وبعدها أصبحت 20 كيلو، مشيرا إلى أنني  حزين على ما وصلت إليه وأصبحت أقرب إلى الهيكل العظمي.

 

وزير التعليم العالي يهدي ابنة شهيد منحة القبول بـ طب أسنان جامعة بدر

استجاب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لاستغاثة إسراء السيد زكى ابنة الشهيد السيد زكى محمد شهيد إسعاف شمال سيناء، التي عرضها الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم بشأن إعطائها منحة لدراسة طب الأسنان أو العلاج الطبيعي في إحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية من أجل تحقيق حلم والدها الشهيد.
وأشاد الإعلامي محمد موسى بالاستجابة السريعة للدكتور خالد عبد الغفار، ووافقت جامعة بدر لمناشدة الطالبة إسراء سيد، بشأن الحصول على منحة دراسية لدراسة الطب، لدعمها في هذه الأزمة بعد عدم قدرتها على الالتحاق بكلية الطب في جامعة حكومية.
 

فيفى عبده: هربت من البيت وكنت بنام تحت بير سلم أي عمارة

كشفت الفنانة فيفى عبده، تفاصيل هروبها من المنزل للرقص فى سن 12 عاما.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها ببرنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،أنها تركت المنزل وذهب إلى خالها، وحاولت اقناعه لكنه رفض فهربت من منزله.

 

الحب والجواز في حياة هاني شاكر ومدحت صالح .. فيديو
استضاف برنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون إي”، كلا من الفنان مدحت صالح وهاني شاكر، وتحدثا عن ذكرياتهما وبداياتهما الفنية.

وروى هاني شاكر، أول علاقة حب في حياته وكان عمره 13 عاما وكان ضمن فرقة غنائية، لافتا إلى أنه بعد ذلك ارتبط ببنت الجيران وكتب فيها شعرا لكنه لم يفصح بحبه لها.
 

 

 

 

سامح شكري وزارة الصحة الرئيس السيسي شرم الشيخ جائحة كورونا

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