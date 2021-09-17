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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي بـ ملك البحرين.. وتامر أمين يعلن خبرا محزنا عن محمد صلاح

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج “التوك شو” أمس، الخميس، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

 

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قال الإعلامي تامر أمين، إن منتخب مصر سيحرم من مشاركة اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، فى مباراة ليبيا المقرر إقامتها فى القاهرة خلال الفترة المقبلة.


أبرزها قضية سد النهضة.. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي بـ ملك البحرين

كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل زيارة ملك البحرين لمصر اليوم، قائلا:" زيارة ملك البحرين امتداد واضح لسلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيس السيسي بـ شقيقه ملك البحرين، حيث تشهد العلاقات المصرية البحرينية تفاهما كبيرا وواضحًا.

ماذا لو تعرض كوكب الأرض لعاصفة شمسية شديدة.. اعرف التفاصيل

كشفت ماجدة محب باحث في معمل بحوث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية،  السيناريوهات المتوقعة حال حدوث عاصفة شمسية، قائلة:" الشمس تعتبر كتلة من الغاز و جسيمات مشحونة  وتتحرك بسرعات مختلفة، والشمس تنشر كميات من الانبعاثات بشكل مستمر نتيجة الدوران بسرعات كبيرة  ودرجات الحرارة الشديدة".


فيفى عبده: هربت عشان أرقص ويا ريت البنات ما تهربش زيي

وجهت الفنانة فيفى عبده، نصيحة للفتيات اللاتي تريدن ممارسة الرقص لكن العائلة ترفض.

 

أحمد شيبة: اشتغلت سمكري وبتاع دوكو في ليبيا.. فيديو

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إن كتاب حياته ممتلئ بالأشياء الكثيرة الصعبة موضحًا: "سمكري وبتاع دوكو في ليبيا".


التعاون والتواصل مع الحكومة.. السادات يكشف عن تكليفات الرئيس السيسي لمنظمات المجتمع المدني

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه عانينا خلال الفترة الماضية من بعض التشريعات، مؤكدا أن الرئيس السيسي ذكر ذلك مثل قانون الجمعيات الأهلية.

 

متحدث المالية يوضح التفاصيل الكاملة حول ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن قرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس قرارًا جديدًا، ولكنه عبارة عن دليل إرشادي أصدره وزير المالية الدكتور محمد معيط في اطار نشر الوعي الثقافي والضريبي.


وزير التعليم العالي يهدي ابنة شهيد منحة القبول بـ طب أسنان جامعة بدر

استجاب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، لاستغاثة إسراء السيد زكى ابنة الشهيد السيد زكى محمد شهيد إسعاف شمال سيناء، التي عرضها الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم بشأن إعطائها منحة لدراسة طب الأسنان أو العلاج الطبيعي في إحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية من أجل تحقيق حلم والدها الشهيد.

 

الرئاسة الرئيس السيسي تامر امين اخبار التوك شو محمد صلاح

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