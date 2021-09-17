هي السبب في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. درة تكشف التفاصيل



كشفت الفنانة درة، حقيقة كونها السبب في حدوث الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني، قائلة:" أنا مليش علاقة بالموضوع..ودا كلام هبل".



وتابعت مستنكرة:"مفيش خبر عن إني السبب في انتشار فيروس كورونا".



وأكملت “درة” خلال حوارها ببرنامج “يوم ليك” المذاع على قناة “الحياة”:":" عمرو دياب ودينا الشربيني أصحابي وقمت بدعوتهم إلى فرحي"، مضيفة:" كلام غريب ومستغربة أن في ناس بتصدق الكلام دا".





وفي سياق آخر: كشفت الفنانة درة، عن حبها للفاشون والموضة، قائلة:"أنا بحب اللبس والموضى وبتابع عروض الأزياء"، متابعة:"من صغري وأنا بحب اصمم ملابس".

واستطردت “درة” خلال حوارها ببرنامج “يوم ليك” المذاع على قناة “الحياة”:" التمثيل هي مهنتي الاولى والأخيرة، ولكني متابعة جيدة للموضى وعروض الأزياء".



وأكملت:" والدي كان رافض فكرة التمثيل والفن، وهذا سبب عدم التحاقي بـ معاهد الفن والتمثيل"، متابعة: التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتخرجت بتقدير عالي.



ولفتت إلى أن مشروع تخرجها كان عن فلسطين واللاجئين، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة عدد من مخيمات اللاجئين في لبنان وغيرها من البلاد.



