البيت الأبيض: الحوار الأمريكي الروسي حول الأمن السيبراني مستمر

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا حول قضية الأمن السيبراني دون أن تتوقع نتائج فورية منه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس: "الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في حينه أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك خلال ساعة واحدة. المناقشات مستمرة وهي تجري على المستوى الدبلوماسي. هذا الموضوع يعمل عليه فريقنا للأمن القومي".

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن هجمات إلكترونية كثيرة باستخدام برمجية الفدية يتم شنها من أراضي روسيا التي تتهم بدورها الطرف الأمريكي برفض التعاون حول هذا الموضوع.

وفي منتصف الشهر الماضي، قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت لهجوم سيبراني مؤخرا، وأن قيادة الأمن السيبراني لوزارة الدفاع أبلغت بوقوع خرق خطير محتمل.

وأضافت أن مهمة الخارجية الأمريكية الخاصة بإجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان من مطار كابول لم تتأثر بالهجوم.

ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن "الوزارة تأخذ بجدية مسؤولياتها الخاصة بحماية معلوماتها وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان حمايتها. ولأسباب أمنية لسنا حاليا في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث سيبرانية مزعومة".