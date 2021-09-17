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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عايز استريح ..."أحمد عيد عبدالملك" يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب الصفقات الجديدة

صدى البلد

وجه أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ مجلس ادارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن صفقات الفريق للموسم الجديد .

وكتب عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :" فين الصفقات ؟! انا تعبت و عاوز استريح ".

 

حسين لبيب عن طلب جماهير الزمالك لصفقات جديدة : " هنجيب فلوس منين "
 

اكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بادارة نادى الزمالك أنه لا ينظر إلى مصلحته الشخصية فى ادارة نادى الزمالك منذ تولية المهمة وأنه لا ينوى الترشح لانتخابات الزمالك .


وقال حسين لبيب فى حواره مع أحمد حسام ميدو فى برنامج أوضه اللبس أنه يعمل فقط من أجل مصلحة النادى بعيدا تماما عن أى مصلحة شخصية .

وأوضح أن اللجنة الحالية نجحت فى سداد 900 ألف دولار بدلا من 3 ملايين ألف غرامات على نادى الزمالك .

وأشار حسين لبيب إلى أن الجماهير تطالبنا دائما بحل القضايا المختلفة المتعلقة بالغرامات على الزمالك والتعاقد مع صفقات جديدة ولكن سؤالى لهم : هنجيب فلوس منين.

ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية

الزمالك حسين لبيب أحمد عيد عبدالملك باتريس كارتيرون احمد حسام ميدو

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عايز استريح ..."أحمد عيد عبدالملك" يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب الصفقات الجديدة

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