مفيش مستحيل .. فتاة تعود لوالدتها بعد 14 عامًا من اختطافها .. تفاصيل

في لقاء عاطفي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك عادت فتاة من أصول مكسيكية لحضن لوالدتها الذي افتقدته منذ طفولتها، وبالتحديد بعد 14 عاماً من تعرضها للاختطاف عن طريق والدها.

السر في رسالة

وقالت أنجليكا سالجادو إن لم الشمل مع ابنتها بدأ بإبلاغها الشرطة عن تلقيها رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من فتاة في المكسيك تدعي بأنها ابنتها التي فقدت أثرها منذ عام 2007.

من جانبها، أوضحت شرطة مدينة كليرمونت بولاية فلوريدا الأمريكية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أنها تلقت رسالة من والدة الضحية تفيد بأن الفتاة تقول إنها ابنتها المفقودة جاكلين هيرنانديز، وتطلب مقابلتها عند نقطة الحدود المكسيكية في تكساس.

الفتاة في طفولتها

وأشرفت شرطة كليرمونت بدعم من مكتب شرطة مقاطعة أورانج وشعبة مباحث وسط فلوريدا على اللقاء الذي جرى ترتيبه للتأكد من هوية الفتاة.

وجاء في تقرير الشرطة: «أفادت المستندات التي قدمتها أنجليكا وشرطة كليرمونت للجهات القانونية المعنية بأن الفتاة البالغة 19 عاماً هي بالفعل جاكلين هيرنانديز التي اختُطفت من والدتها في عام 2007، وتم لم شمل الفتاة ووالدتها بنجاح».

الفتاة مع والدتها

ثمرة تعاون مشترك

ووصفت الشرطة اللقاء بأنه نموذج رائع لكيفية تعاون وكالات إنفاذ القانون في حل المشكلات بغض النظر عن تعقيداتها والمسافات الفاصلة بين أطرافها.

واختتمت شرطة كليرمونت بأن التحقيقات ما تزال جارية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية من أجل الوصول لمكان والدها هيرنانديز.