أخبار العالم| تونس ترد على بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة .. وتحرير 8 رهائن مصريين في ليبيا

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات المهمة على جميع الأصعدة وفيها..

مصر وروسيا تتوصلان لـ اتفاق بشأن تعويض أسر ضحايا تحطم طائرة عام 2015

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، توصل مصر وروسيا إلى اتفاق بشان مسألة تعويض أسر ضحايا الطائرة المتحطمة فوق سيناء في عام 2015.

تونس ترد على بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

أعربت وزارة خارجية تونس اليوم الجمعة، عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الصادر عقب بيان رئاسي لمجلس الأمن دعا أطراف الأزمة بشأن سد النهضة إلى استئناف المفاوضات.

ليبيا .. تحرير 8 رهائن مصريين في طرابلس

أعلنت قوة عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، تحرير مجموعة من المصريين المختطفين، بالتزامن مع زيارة يؤديها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى مصر.

4 مسيرات وصاروخ باليستي.. التحالف العربي يعترض عدوان حوثي على الأراضي السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار "مسيرة" وصاروخ باليستي أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مدينة جازان السعودية.

سفير البحرين لدى القاهرة: زيارة الملك لمصر تشكل نقلة نوعية في مسيرة العلاقات الثنائية

أكد هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين إلى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، والمباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تشكل نقلة نوعية جديدة

بيان مشترك للسعودية والإمارات وبريطانيا بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن

أصدرت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات وبريطانيا، اليوم الخميس، بيانا مشتركا بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

رتل من 60 آلية تابع للقوات الأمريكية يدخل سوريا بحماية قسد

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت مساء اليوم رتلاً محملاً بمواد ومعدات لوجستية لتعزيز قواعدها العسكرية غير الشرعية بريف الحسكة في استمرار لانتهاكاتها للقوانين والمبادئ الدولية…

وزير الاتصالات الليبي يكشف معلومات جديدة حول تعاون بلاده مع مصر

أكد وزير الاتصال الليبي وليد اللافي، اليوم الخميس، على وجود إرادة سياسية واضحة لتقوية العلاقات المصرية الليبية والدفع بها إلى الأمام…

فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الخميس إن مجزرة "صبرا وشاتيلا" جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وتتحمل مسؤوليتها إسرائيل..

مقتل 4 من عناصر الشرطة السودانية على يد 150 مسلحا

نعى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، 4 من قوات الشرطة لقوا مصرعهم نتيجة هجوم مسلح من عشرات الاشخاص عليهم بولاية غرب كردفان.

إيران تعتبر إرسال وقودها إلى لبنان تطبيقا لأحد بنود الدستور

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، إن إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان يمثل تطبيقا لأحد بنود دستور البلاد.

بعد إعلان رفضها لـ أوكوس.. وزير الدفاع البريطاني يفتح النار على الصين

رد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، على تأكيدات بكين بأن شراكة أوكوس الجديدة بين واشنطن ولندن وكانبرا عرض لـ “عقلية الحرب الباردة”.

لحماية كرامة ملكة بريطانيا .. ختم وصية زوجها الأمير فيليب بـ "سري جدا" لمدة 90 عامًا

قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن وصية دوق أدنبرة الراحل الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية، ستبقى سرية...

بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية

كشفت وكالة فرانس برس الفرنسية، اليوم الخميس، عن بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية التي تستمر على مدار 3 أيام..

بسياسة العصا والجزرة.. الصين تنجح في تطعيم مليار شخص ضد كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن سلطات الصحة في الدولة نجحت في تلقيح مليار مواطن من أصل 1.41 مليار مواطن بشكل كامل ضد فيروس كورونا - كوفيد 19

"طالبان" تطالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أرصدة أفغانستان المجمدة في الخارج

طالبت حركة طالبان، اليوم الخميس، المجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة التي أعلنتها في أفغانستان، والإفراج عن أرصدة أفغانستان المجمدة في الخارج.

بينهم مصريان.. أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين بتنظيم القاعدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 5 أشخاص، من بينهم مواطن مصري، على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي.