قافلة الهلال الأحمر الطبية تواصل خدمة أهالي الحسنة بوسط سيناء

واصلت القافلة الطبية التابعة للهلال الاحمر الى قريةالجدى التابعة لمركز ومدينه الحسنة شمال سيناء ،وذلك في إطار التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، والإدارة الصحية بمركز ومدينة الحسنة، بناءا علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

صرف كميات من الأدوية

وقال اللواء أسامة أحمد محمود عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن القافلة ضمت مجموعة من التخصصات الطبية وهى : (انف واذن وحنجرة- نساء وتوليد - باطنة _أطفال- رمد - جلدية) .

كما تم صرف كميات من الادوية مجانا التى تخدم تلك التخصصات ، حيث توافد الاهالى من قرية الجدى والتجمعات التابعة لها على القافلة الطبيه ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على جميع الحالات وصرف الادويه اللازمة مجانا.

كما توجه المهندس احمد عبد الحليم سالمان ، نائب رئيس المركز والمدينه الى قرية الجدي ، لمتابعة سير عمل القافلة ، و التأكد من عدم وجود اى معوقات للقافلة ، ووصول الخدمه الطبيه للاهالى بالقريه.