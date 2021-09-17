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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| عادات تجنبها على معدة فارغة في الصباح.. أعراض الإصابة بمرض القدم السكري

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

خلطات الهنود .. حيل بسيطة لتعزيز نمو الشعر

لقاء اللوم على الطقس المتغير ، أو الماء العسر، أو عدم وجود روتين للعناية بالشعر، يمكن أن يكون ترقق الشعر وتساقطه مشكلة بالنسبة للكثيرين. إذا كنت قد جربت أيضًا العديد من العلاجات ، ولكن لم تنجح أي منها.

 

وقدم موقع  indianexpres  النصائح والحيل البسيطة لتعزيز نمو الشعر.

 

فإن أهم جانب في تحسين نمو الشعر هو "الاهتمام بنظامك الغذائي ". يجب أن تحتوي على كمية كافية من البروتين والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك. فيتامين ب 7 ، المعروف أيضًا باسم البيوتين ، مهم جدًا لنمو الشعر. تناول وعاء صغير من البراعم يوميًا. وقالت في منشور لها إنه يحتوي على أحماض أمينية تعزز نمو الشعر الصحي.

 

ومن المعروف أيضًا أن البيوتين يعزز إنتاج الأحماض الأمينية ، مما يساعد على إنتاج البروتينات المهمة لنمو الشعر. تشمل مصادر البيوتين صفار البيض والأفوكادو واللوز والقرنبيط والفطر والبطاطا الحلوة.

 

 

4 طرق تخلصك من دهون البطن خلال نومك
قد يحتاج الكثير الي فقدان الوزن وخصوصا دهون البطن ولذلك اذا يجب عليك ان تتبع نظام يومي للتخلص من دهون البطن حتي اثناء نومك ، حيث ان هناك بعض الطرق التي تجعلك تتخلص من دهون البطن خلال نومك وذلك من خلال اتباع نظام صحي لجسمك يوميا يعتمد علي التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي المفيد

 

طرق تجميل فعالة للحصول على شفاه أكثر رشاقة وجاذبية
كثير من الناس يخضعون للجراحة ، والبعض الآخر يختار علاجات مؤقتة لتحسين شفاههم. في الآونة الأخيرة ، أصبحت الشفاه الأكبر والأكثر امتلاءً مرغوبة. ولكن بدلاً من القيام بشيء مفرط وربما الندم عليه لاحقًا ، يمكنك اختيار بعض الإجراءات البسيطة للحصول على مظهر الشفاه الممتلئ في المنزل.

تقول ريتويكا غوبتا ، إحدى المؤثرين في مجال التجميل ، إن هناك ثلاث طرق تجميل فعالة للحصول على شفاه أكثر رشاقة وجاذبية. 

 

عادات تجنبها على معدة فارغة في الصباح

قد تكون الأنشطة القليلة الأولى التي يقوم بها المرء في الصباح تشكل اليوم بأكمله وبالتالي ، من الضروري توخي الحذر بشأن ما تأكله وتفعله بعد الاستيقاظ. 

تعاني من بعض الاعراض في الصباح بسبب الفجوة الطويلة في تناول الطعام ، وقد يؤدي القيام بأشياء معينة على معدة فارغة إلى عواقب قد تندم عليها لاحقًا وفقا ل indian express 

 

متقدمة ومتأخرة.. أعراض تؤكد إصابتك بمرض القدم السكري

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة وزميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، أن علامات وأعراض القدم السكرية تنقسم الى اعراض اولية واعراض متأخرة مثل أعراض القدم السكرية الأولية وفقدان الشعور والإحساس بالقدم، وتقرحات القدم يرافقها الخراج واحتباس السوائل والرائحة الكريهة مع التقرحات على حواف القدم وتكون باردة ذات لون وردي بالإضافة الى وجود ضمور الجلد، وغياب النبض وتضخم الشرايين وتلون الجلد وتغيرات درجة حرارة الجلد.

 

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