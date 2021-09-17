عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

رامي صبري
رامي صبري

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم 17 سبتمبر المقبل.

 

روج رامي صبري، للحفل حيث قام بنشر البوستر الرسمي من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” وعلق عليه قائلاً: “17 September 2021.. Live at Alex park golden jewel”.

 

وكان الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، قد كشف خلال مدونة في موقع صدى البلد عن سبب خلافه مع الفنان رامي صبري وذلك بسبب أحد الأغاني الخاصة بالهضبة عمرو دياب.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أنتقد رامي صبري شخصياً،  أقدره تمامًا بالفعل ولكن دائمًا نحاول الحصول على حقوقنا بأبسط الطرق بسبب قيامه بنشر أغنية لعمرو دياب بصوته وهذا أمر قانوني".

رامي صبري يشعل حفل بورتو بأغنيته الجديدة "بيحرك في المشاعر"

رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة انتي بتهزري

وأضاف "أغنية كدابين لشيرين عبد الوهاب كانت مخصصة لمحمد حماقي ولكن لم يكشف عنها ، وهناك عدد من أغاني المهرجانات والتي انتصرت بكثافة في أماكن الشعر وفي الساحل وغيرها".

أكد أيمن بهجت قمر،، أنه لم يتوقع النجاح  الكبير لأغنيته الجديدة "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي، والتي طرحت خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير للأغنية، بشكل عام نالت إعجاب المتابعين حالها كحال أغنية بشرة خير، بخلاف موهبة حسين الجسمي صاحب الصوت المفرح والجميل، ولديه قبول من قبل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي".

رامي صبري محمد حماقي حماقي شيرين عبد الوهاب أغنية كدابين

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2021 ..بدء تسجيل الرغبات وخفض الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة

إسرائيل تعزز تواجدها العسكري على حدود لبنان

استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها

الجيش الإسرائيلي يُعيّن أول امرأة لقيادة كتيبة دفاع جوي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاستثناء طالبان من بعض العقوبات المفروضة عليها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ