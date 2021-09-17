اليوم.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم 17 سبتمبر المقبل.

روج رامي صبري، للحفل حيث قام بنشر البوستر الرسمي من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” وعلق عليه قائلاً: “17 September 2021.. Live at Alex park golden jewel”.

وكان الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، قد كشف خلال مدونة في موقع صدى البلد عن سبب خلافه مع الفنان رامي صبري وذلك بسبب أحد الأغاني الخاصة بالهضبة عمرو دياب.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أنتقد رامي صبري شخصياً، أقدره تمامًا بالفعل ولكن دائمًا نحاول الحصول على حقوقنا بأبسط الطرق بسبب قيامه بنشر أغنية لعمرو دياب بصوته وهذا أمر قانوني".

وأضاف "أغنية كدابين لشيرين عبد الوهاب كانت مخصصة لمحمد حماقي ولكن لم يكشف عنها ، وهناك عدد من أغاني المهرجانات والتي انتصرت بكثافة في أماكن الشعر وفي الساحل وغيرها".

أكد أيمن بهجت قمر،، أنه لم يتوقع النجاح الكبير لأغنيته الجديدة "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي، والتي طرحت خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن بهجت قمر: "لم أتوقع هذا النجاح الكبير للأغنية، بشكل عام نالت إعجاب المتابعين حالها كحال أغنية بشرة خير، بخلاف موهبة حسين الجسمي صاحب الصوت المفرح والجميل، ولديه قبول من قبل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي".