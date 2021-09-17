عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 5 قرارات إزالة ضمن الموجة الـ18 بـ الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذ حي جنوب الغردقة، برئاسة إيهاب مكاوي، بالتنسيق مع الجهات، 5 قرارات إزالة بمنطقة الكهف والمستلزمات والحرفيين بمساحة إجمالية ٢٠٠٠ متر، تنفيذا لبعض قرارات التعديات على أملاك الدولة ضمن إزالات الموجة 18 والتي بدأت منذ يومين.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات.

أعمال التطوير

على الجانب الاخر استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة حيث تم رصف الشارع خلف جامع الدهار .

 

وأكد رأفت على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.

 

 

 

الغردقة إيهاب رشاد رئيس حي جنوب الغردقة تطوير مدينة الغردقة قرارات إزالة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

صفقة تبادل الأسرى.. صحيفة تكشف فجوات التفاوض بين إسرائيل وحماس

افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بمدينة نصر بحضور محافظ القاهرة.. شاهد

وزيرة الهجرة توجه الشكر لـ البابا تواضروس للمشاركة في حملة دعم "حياة كريمة"

3 حالات بدون تعويضات حال نزع الملكية من أصحاب العقارات

بعد مرض كريم فهمي.. تعرف على أسباب الإصابة بـ جلطة في الرئة

لأجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد.. أفضل طرق لتحميل لعبة Minecraft

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديو جراف.. شريف منير يكشف كواليس حريق منزله في المقطم

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ