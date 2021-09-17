تنفيذ 5 قرارات إزالة ضمن الموجة الـ18 بـ الغردقة

نفذ حي جنوب الغردقة، برئاسة إيهاب مكاوي، بالتنسيق مع الجهات، 5 قرارات إزالة بمنطقة الكهف والمستلزمات والحرفيين بمساحة إجمالية ٢٠٠٠ متر، تنفيذا لبعض قرارات التعديات على أملاك الدولة ضمن إزالات الموجة 18 والتي بدأت منذ يومين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات.

أعمال التطوير

على الجانب الاخر استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة حيث تم رصف الشارع خلف جامع الدهار .

وأكد رأفت على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.