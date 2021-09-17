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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة الموت.. عريس عالق في مصعد قبل زفافه بدقائق|صور

أرشيفية
أرشيفية

وفقا للتجارب المتكررة، فمن الشائع أن يمر العروسان بالكثير من العكوسات والتي تصل أحيانا إلى كوارثؤ قبل حفل الزفاف.

لكن مهما بدا حظ الآخرين سيئا في يوم زفافهم، فلن يكون أسوأ من حظ عريس أمريكي علق وأصدقائه داخل المصعد أثناء انطلاقهم في الطريق إلى حفل الزفاف.

كان العريس الأمريكي يركض مسرعًا برفقة أصدقائه متأخرين على حفل الزفاف الكنيسة، عندما علقوا فجأة داخل مصعد في إميريفيل.

لكن لحسن الحظ وقبل اختناقهم، حضر رجال الإطفاء في مقاطعة ألاميدا مسرعين لإنقاذهم وساعدوهم علي الخروج بأمان من المصعد في الوقت المناسب لحفل الزفاف.

نشرت وحدة طوارئ ألاميدا القصة عبر حسابها الرسمي في تويتر وكتبت: "استجابت فرقة Engine 35 لمكالمة تفيد بوجود 8 أشخاص محاصرين داخل مصعد في Emeryville".

"كان ركاب المصعد عريسًا ورفقاءه الذين تأخروا على حفل زفافه.. تمكن الطاقم من المساعدة في إخراجهم من المصعد والوصول إلى حفل الزفاف في الوقت المناسب".
 

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My-Post-2021-09-14T184040.097
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