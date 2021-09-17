عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واقعة سجن جلبوع .. محاكمة الأسري الفارين بهذا الموعد

محاكمة الأسري الفارين
محاكمة الأسري الفارين من سجن جلبوع

أكد رسلان محاجنة محامي الأسير المحرر لمدة 5 أيام محمود العارضة أن محكمة المعتقلين الأربعة الهاربين من سجن جلبوع ستكون يوم الأحد القادم عبر تطبيق زووم، بسبب جائحة كورونا.

وأشار محاجنة،  إلى أن محكمة الشبان ستكون مغلقة، ولن يسمح بالدخول لغير المحامين، لافتًا إلى أن المعتقلين الأربعة سيشاركون في المحكمة عبر تطبيق زووم.

ويقول الناشط السياسي وعضو الحراك النصراوي الفلسطيني منهل حايك إن تحويل محاكمة الأسرى الأربعة عبر تطبيق زووم هو إشارة لانتصار التضامن الشعبي والفلسطيني والنصراوي، وتابع، “هم يهابون هذا التضامن.. يحاولون كما كل مرة وفي كل حدث فلسطيني فصل الشعب الفلسطيني عن بعضه”.

حزب الله وإيران.. اعرف خطط إسرائيل خلال المواجهات القادمة

إسرائيل تعزز تواجدها العسكري على حدود لبنان

ويؤكد حايك، على أن سيناريو تحول المحكمة عبر تطبيق زووم كان مطروحًا ومتوقعًا بعد محكمة السبت الماضي، قائلًا: “هذه المنظومة تسعى وليس جديد عليها لحجب الشمس والهواء والتضامن عن الأسرى الفلسطينيين”.

ويلفت الناشط السياسي والاجتماعي طه اغبارية إلى أن السلطات الإسرائيلية عادةً تستخدم جائحة كورونا كمبرر لتحويل بعض المحاكمات إلى تطبيق زووم، مؤكدًا على أن “إسرائيل” تحاول التضييق قدر الإمكان على الأسرى الأربعة الذين أعادت اعتقالهم.

وتابع، “لدى السلطات الإسرائيلية أيضًا تخوفات من الحشد أمام المحكمة كما حدث في محكمة الأسرى الماضية.. كان هناك حشد وكثافة وهتافات لحرية الأسرى.. إسرائيل تتوقع أن يكون هناك حشد وحضور قوي أمام المحكمة يوم الأحد في حال تواجد الأسرى فيها”.

وشدد اغبارية، على أنه من الممكن أن يكون هناك تجمهر وفعاليات أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة الأسرى الأربعة، لافتًا إلى أن “الشعب الفلسطيني حساس جدًا في ملف الأسرى.. يأتي ملف الأسرى مباشرة بعد ملف الشهداء”.

وتلفت الناشطة السياسية والاجتماعية سهير بدارنة، إلى أن المحكمة والسلطات الإسرائيلية لديها مخاوف من تكرار الحشد الذي حصل يوم السبت الماضي أمام المحكمة  الإسرائيلية في الناصرة، وأن كورونا ما هي إلا ذريعة لتحويل محاكمة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم عبر تطبيق زووم.

وتدعو بدارنة الفلسطينيين في أراضي48 للحشد والمشاركة في التظاهرة التي أعلنت عنها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يوم السبت القادم في تمام السادسة مساءً دعمًا لقضية الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية.

جلبوع إسرائيل تل أبيب الأسرى الفارين الفلسطينيين

ترشيحاتنا

صفقة تبادل الأسرى.. صحيفة تكشف فجوات التفاوض بين إسرائيل وحماس

افتتاح أول مسار مؤمن للدراجات بمدينة نصر بحضور محافظ القاهرة.. شاهد

وزيرة الهجرة توجه الشكر لـ البابا تواضروس للمشاركة في حملة دعم "حياة كريمة"

3 حالات بدون تعويضات حال نزع الملكية من أصحاب العقارات

بعد مرض كريم فهمي.. تعرف على أسباب الإصابة بـ جلطة في الرئة

لأجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد.. أفضل طرق لتحميل لعبة Minecraft

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

شاهد عيان على واقعة فتاة المول يفجر مفاجأة بشأن تفاصيل الواقعة

جلطتان في الرئة.. "صدى البلد" ينفرد بتفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد دخوله المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديو جراف.. شريف منير يكشف كواليس حريق منزله في المقطم

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ