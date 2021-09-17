واقعة سجن جلبوع .. محاكمة الأسري الفارين بهذا الموعد

أكد رسلان محاجنة محامي الأسير المحرر لمدة 5 أيام محمود العارضة أن محكمة المعتقلين الأربعة الهاربين من سجن جلبوع ستكون يوم الأحد القادم عبر تطبيق زووم، بسبب جائحة كورونا.

وأشار محاجنة، إلى أن محكمة الشبان ستكون مغلقة، ولن يسمح بالدخول لغير المحامين، لافتًا إلى أن المعتقلين الأربعة سيشاركون في المحكمة عبر تطبيق زووم.

ويقول الناشط السياسي وعضو الحراك النصراوي الفلسطيني منهل حايك إن تحويل محاكمة الأسرى الأربعة عبر تطبيق زووم هو إشارة لانتصار التضامن الشعبي والفلسطيني والنصراوي، وتابع، “هم يهابون هذا التضامن.. يحاولون كما كل مرة وفي كل حدث فلسطيني فصل الشعب الفلسطيني عن بعضه”.

ويؤكد حايك، على أن سيناريو تحول المحكمة عبر تطبيق زووم كان مطروحًا ومتوقعًا بعد محكمة السبت الماضي، قائلًا: “هذه المنظومة تسعى وليس جديد عليها لحجب الشمس والهواء والتضامن عن الأسرى الفلسطينيين”.

ويلفت الناشط السياسي والاجتماعي طه اغبارية إلى أن السلطات الإسرائيلية عادةً تستخدم جائحة كورونا كمبرر لتحويل بعض المحاكمات إلى تطبيق زووم، مؤكدًا على أن “إسرائيل” تحاول التضييق قدر الإمكان على الأسرى الأربعة الذين أعادت اعتقالهم.

وتابع، “لدى السلطات الإسرائيلية أيضًا تخوفات من الحشد أمام المحكمة كما حدث في محكمة الأسرى الماضية.. كان هناك حشد وكثافة وهتافات لحرية الأسرى.. إسرائيل تتوقع أن يكون هناك حشد وحضور قوي أمام المحكمة يوم الأحد في حال تواجد الأسرى فيها”.

وشدد اغبارية، على أنه من الممكن أن يكون هناك تجمهر وفعاليات أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة الأسرى الأربعة، لافتًا إلى أن “الشعب الفلسطيني حساس جدًا في ملف الأسرى.. يأتي ملف الأسرى مباشرة بعد ملف الشهداء”.

وتلفت الناشطة السياسية والاجتماعية سهير بدارنة، إلى أن المحكمة والسلطات الإسرائيلية لديها مخاوف من تكرار الحشد الذي حصل يوم السبت الماضي أمام المحكمة الإسرائيلية في الناصرة، وأن كورونا ما هي إلا ذريعة لتحويل محاكمة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم عبر تطبيق زووم.

وتدعو بدارنة الفلسطينيين في أراضي48 للحشد والمشاركة في التظاهرة التي أعلنت عنها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يوم السبت القادم في تمام السادسة مساءً دعمًا لقضية الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية.