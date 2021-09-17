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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: بدء تسليم دفعة من وحدات مشروع سكن مصر بدمياط الجديدة 3 أكتوبر

سكن مصر
سكن مصر

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021، في تسليم دفعة جديدة  ( 18 عمارة ) للفائزين بها ضمن  73  عمارة بمشروع سكن مصر  للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.


وأوضح علاء منيع، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الإثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 11/10/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 13/10/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 14/10/2021.


وأضاف علاء منيع، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم  39، يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 28/10/2021.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة:سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 31/10/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 1/11/2021، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 2/11/2021 وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
 

دمياط الجديدة مدينة الأسكان سكن مصر دمياط

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