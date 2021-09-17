تجاوز شرطي في حق فتاة.. ضبط شخص روج منشورا مغلوطا عبر "فيس بوك"

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط القائم على إعادة نشر مشاركة قديمة سبق تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن ادعاء سيدة تجاوز أحد أفراد الشرطة فى حق كريمتها خلافاً للحقيقة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر ( فيس بوك ) يتضمن ادعاء إحدى السيدات تجاوز أحد أفراد الشرطة تجاه كريمتها ورفض قسم شرطة باب الشعرية تحرير محضر ضد المذكور .

بالفحص تبين أن المنشور المشار إليه سبق نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فى غضون عام 2019م ، وتم فحصه فى حينه وتبين عدم صحة الواقعة، هذا وقد أمكن تحديد القائم على إعادة نشره أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة ، تم ضبطه .

وبمواجهته أقر بقيامه بنشر المنشور دون قصد الإساءة أو التشهير بأحد .

وأضاف بتواصل إحدى السيدات معه عبر تطبيق ( الماسنجر ) منذ عدة أيام وقررت له بأن هذا الموضوع قديم وغير صحيح ، وقدم اعتذارا لها وقام بحذف المنشور فى حينه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .