اتحاد الكرة يطلب إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا فى برج العرب بحضور جماهيري

خاطب مسؤولو اتحاد الكرة الجهات المعنية بإقامة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا يوم ٩ أكتوبر المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.



ويلعب منتخب مصر ضد نظيره ليبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

وأكد الاتحاد المصري في طلبه ضرورة أقامه اللقاء بحضور جماهير وكذلك باقي مباريات التصفيات المؤهلة ل كأس العالم لتحفيز اللاعبين.

موعد مباراة مصر و ليبيريا

في سياق أخر ، أعلن وائل جمعة مدير منتخب مصر، مواجهة الفراعنة لمنتخب ليبيريا وديًا يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل مواجهة ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحدد الجهاز الفني منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي، موعدًا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم أن ارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب .

وقال كيروش خلال مؤتمر تقديمه إن ارتداء قميص منتخب مصر لا يمثل اللاعب فقط إنما يمثل أحلام وطموحات شعب بالكامل ولابد على أي لاعب القتال وبذل أقصى جهد ممكن.

تحديات كيروش

ويواجه كيروش العديد من التحديات في تجربته الجديدة مع منتخب مصر، يأتي على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر.

ويأتى التحدي الثاني أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، نجم أرسنال، ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين.

أما التحدي الثالث الذى يواجه كيروش في مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون 2022، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الأفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها في 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المدرب الأسطوري حسن شحاتة.