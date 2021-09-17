عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يطلب إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا فى برج العرب بحضور جماهيري

منتخب مصر
منتخب مصر

خاطب مسؤولو اتحاد الكرة الجهات المعنية بإقامة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا يوم ٩ أكتوبر المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.


ويلعب منتخب مصر ضد نظيره ليبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

وأكد الاتحاد المصري في طلبه ضرورة أقامه اللقاء بحضور جماهير وكذلك باقي مباريات التصفيات المؤهلة ل كأس العالم لتحفيز اللاعبين.

موعد مباراة مصر و ليبيريا

في سياق أخر ، أعلن وائل جمعة مدير منتخب مصر، مواجهة الفراعنة لمنتخب ليبيريا وديًا يوم 30 سبتمبر الجاري، قبل مواجهة ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحدد الجهاز الفني  منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي، موعدًا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم أن ارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب .

وقال  كيروش خلال مؤتمر تقديمه إن ارتداء قميص منتخب مصر لا يمثل اللاعب فقط إنما يمثل أحلام وطموحات شعب بالكامل ولابد على أي لاعب القتال وبذل أقصى جهد ممكن.

تحديات كيروش 

ويواجه كيروش العديد من التحديات في تجربته الجديدة مع منتخب مصر، يأتي على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر.

ويأتى التحدي الثاني أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصري العالمي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، نجم أرسنال، ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين.

أما التحدي الثالث الذى يواجه كيروش في مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون 2022، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الأفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها في 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010 تحت قيادة المدرب الأسطوري حسن شحاتة.

اتحاد الكرة منتخب مصر مصر ليبيا كأس العالم كأس العالم ٢٠٢٢

ترشيحاتنا

في ذكرى "كامب ديفيد"| كيف تضافرت الجهود الحربية والدبلوماسية لاستعادة سيناء؟

تقرير يكشف سر فشل انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإسباني

الأهلي يضم صفقة جديدة من المظاليم

ابنه طلع بنت.. تفاصيل فيديو تضرر شخص من زوجته وشقيقها بسبب مولودته

عون: التدقيق المالي الجنائي خطوة لمحاسبة الفاسدين والإصلاح في لبنان

مصر الأولى عربيا في نسب تمثيل المرأة بمجلس النواب لعام 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بمطروح

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

قرارات هامة من النيابة بشأن طبيبة الأسنان المنتحرة بـ سيتي ستارز

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجزرة كبرى.. شاهد بحر من الدماء بعد مقتل 1428من الحيتان والدلافين |فيديو وصور

وزنه 400 كجم.. وفاة نجم X Factor بمرض خطير نتيجة السمنة المفرطة|صور

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

فيديو

فيديو جراف.. شريف منير يكشف كواليس حريق منزله في المقطم

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ