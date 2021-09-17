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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مشروع القطار الكهربائي: إنجاز 92% من العمل وبدأنا مراحل التشغيل التجريبي

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

قال المهندس "أيسر رأفت" مدير مشروع القطار الكهربائي بالهيئة القومية للأنفاق: إن القطار الكهربائي LRT يبدأ من عدلي منصور "العاصمة الإدارية الجديدة" والعاشر من رمضان وتمثل المرحلة الأولى والثانية 70 كم والثلاث مراحل 103، مسترسلًا: أنه تم إنجاز 92% من المشروع إضافة إلي رفع مليون و400 متر مكعب أتربة، ومخلفات من الجسر.

وأضاف المهندس "أيسر رأفت" خلال خلال مقابلته في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أنه تم ردم 2 مليون متر مكعب على طبقات؛ متابعًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخرسانة.


وأشار المهندس "أيسر رأفت"، إلى أن التشغيل التجريبي يكون على مرحلتين وبالفعل بدأنا في عمل تجارب تشغيل تجريبي وقام معالي وزير النقل بحضور أول تجربة للتشغيل ، حيث يتحقق في هذه التجربة الأمان بالنسبة للسكة وما تم تنفيذه من قضبان وسكة ولحامات.

وجدير بالذكر أن  هذا المشروع  يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)  علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور  ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وجدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة  مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط افتتاحها فى نهاية مايو 2022 وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى  11.5كم ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023. 


وأن مشروعى المونوريل (العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر)  يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 35 محطة وسيساهمان  في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظراً للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.
 

القطار الكهربائي العاصمة الإدارية الجديدة قطاع مونوريل العاصمة الادارية العاصمة الادارية اخبار توك شو

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