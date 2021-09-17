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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان أُولى المسارات المؤمنة للدراجات

وزير الرياضة
وزير الرياضة

افتتح ، صباح اليوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021 ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أول مسار مُؤمن للدراجات ، والذي يبدأ من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقه الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس بطول ٦ كيلو متر ، وتخلل ذلك تقديم مجموعة متنوعة من العروض الرياضية وماراثون للدراجات الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة .

 

صرح وزير الشباب والرياضة بأن ذلك يأتي في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن بدء إنشاء وتحديد سلسلة من المسارات المؤمنة لمستخدمى الدراجات الهوائية بجميع بمحافظات الجمهورية ، بالإضافة إلي رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري ، وكون الدراجات وسيلة انتقال صديقة للبيئة ، والعمل تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن .

 

وجدد الدكتور أشرف صبحى التأكيد بأن توجيهات فخامة السيد الرئيس بإنشاء المسارات المؤمنة للدراجات تمثل تتويجاً لمبادرات دراجتك صحتك ودراجتك دخلك والدراجة الكهربائية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية ، مشيراً ان الهدف من مبادرات الدراجات أصبح يتحقق بشكل كامل سواء من خلال إتاحة الاستخدامات المتنوعة لها وكذلك إتاحة المسارات المؤمنة لها وهو ما سيكون له الأثر في التوسع الجغرافى والسكاني لمبادرات الدراجات حتى تصبح أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين .

 

ونوه " صبحي " إلي أهمية تلك الفعاليات وماراثون الدراجات لما تمثله من أهمية كبيرة للشباب تنعكس علي كل منهم بشكل إيجابي لتحفيزهم على ممارسة الرياضة التى يدعمها دائما ويؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

من جانبه ، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة  بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية مما يساعدهم على تحقيق  النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.


ومن المقرر ان يتم افتتاح المسارات المؤمنة للدراجات بجميع المحافظات كل يوم جمعة من الساعة 6 حتى العاشرة من صباح كل يوم جمعة تباعاً بأحد المحافظات .

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محافظ القاهرة القاهرة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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