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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي يناقش مع بعثة البنك الدولي مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات..ونواب: خطوة جادة تضع مصر على الخريطة العالمية فى الانضباط

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

محلية النواب: تخصيص رقم قومى لكل عقار يمنع التعدي على ممتلكات الغير

أمين إسكان النواب: الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية في إطار رقمنة المنظومة السكنية

وكيل إسكان البرلمان: هناك عشرات الملايين من الوحدات السكنية ليس لها أي تعريف واضح من الإشغال 

 

 

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس الخميس ، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر.


و استهل الدكتور مصطفي مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة.


ومن جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات التعاون الدولي، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على تحديث منظومة تسجيل الأراضي والعقارات في مصر، حيث قامت اللجنة منذ شهر ابريل الماضي بعقد عدة اجتماعات أثمرت عن إعداد مسودة برنامج لتحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر بالتعاون مع البنك الدولي. 

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مدبولي يناقش مع بعثة البنك الدولي مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات

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إثبات المواريث الأبرز.. إسكان النواب تعدد مزايا حصر الثروة العقارية

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لتحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات، حيث تمثلت رؤية البرنامج المقترح في توفير خدمة حديثة وفعّالة لتسجيل الأراضي والممتلكات تعمل في جميع أنحاء الجمهورية، وتغطي جميع العقارات القائمة ويتم قبولها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية كأساس للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. 


كما يستهدف البرنامج استكمال منظومة الرقم القومي للعقار، وإعداد قاعدة البيانات الجغرافية المكانية الوطنية لجميع العقارات، فضلاً عن استكمال تسجيل جميع العقارات في نظام مُميكن، وإنشاء نظام لتسجيل الأراضي والعقارات باستخدام الخدمات الإلكترونية يمكن من خلاله تسجيل المعاملات ذات الصلة في غضون يوم واحد.


 

بداية، ثمن النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، مناقشة الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس الوزراء مع بعثة البنك الدولي مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات،مؤكدا أنها بمثابة خطوة جادة تسهم فى إدارة هذا الملف الذي شهد حالة من العشوائية خلال السنوات الماضية، وإعادة انضباطه خلال المرحلة الحالية، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر على إبداء الثقة فى التعامل ما بين مصر ، سواء مع المجتمع الدولى أو البنك الدولى ، وكذا  المنظمات المانحة للتيسيرات والقروض .

وأكد" درويش" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن توجهات الدولة نحو ضبط مسألة الإشهار وتسجيل العقارات، أمر ايجابي يضع خريطة  مصر على أطر وضوابط ممتازة ، مشيرا إلى أنه اليوم و من خلال الإجراءات التى تتخذها الدولة، ومن خلال المناقشات داخل مجلس النواب، والمتعلقة بشان تعديل مسألة تسجيل العقارات ، علاوة على القانون الذي تم إرجاؤه لعامين، بهدف إجراء حوار مجتمعي كل هذا يضع الدولة المصرية على الخريطة العالمية بشكل أكثر انضباطا .

 

كما أوضح أمين محلية النواب أن وجود رقم قومى لكل عقار يمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير وحماية الأصول العقارية للمواطنين، لافتا إلى أن كل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية ويساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.

 

 

من جانبه أشاد النائب، أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بالاجتماع الأخير للدكتور مصطفى مدبولي بشأن مناقشته مع بعثة البنك الدولي مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات، مؤكدا أن العالم أجمع اتجه لتعميم منظومة التحول الرقمى، الأمر الذي دفع الحكومة لاستكمال منظومة تسجيل العقارات وتخصيص رقم قومي لكل عقار لكي تتواكب مع تطورات العصر الحديث.

 

وأكد "مسعود" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الثروة العقارية لا بد أن تكون مقننة أوضاعها، كما أنه لا بد أن يكون هناك رقم قومي مخصصا لكل عقار، وذلك  لسهولة التعاون والحفاظ على حق الملكية، وإثبات المواريث، علاوة على المساهمة فى تسهيل حركة البيع والشراء.

 

وأشار أمين إسكان النواب إلى أن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها، في إطار رقمنة المنظومة السكنية، لافتا إلى أن إصدار شهادة لكل عقار أو وحدة سكنية يثبت أنها ليست مخالفة، وتخضع لضوابط السلامة الإنشائية لتقليل نسبة العقارات المخالفة التي تنهار، ومن ثم توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي.

 

وفى سياق متصل، قال النائب، إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، أن مناقشة الحكومة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات ، مع بعثة البنك الدولي خطوة في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن هناك عشرات الملايين من الوحدات السكنية ليس لها أي تعريف واضح من الإشغال .

 

وطالب" منصور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" الحكومة بضرورة عمل جدوى لدراسة السوق العقاري، حيث أنها بمثابة خطوة جادة ستسهم فى تحسين أداء مشروعاتها القومية التى تتبناها فى الفترة الحالية،  بشكل يجعلها تتواكب مع احتياجات المواطنين.

 

و تسائل وكيل إسكان البرلمان قائلا:"الدولة تقيم مشروعات تنموية كبرى، لكن عل هذه المشروعات  تغطي كل الاحتياجات ؟ مش ملاحقة ، مشيرا إلى أنه ولتغطية احتياجات المواطنين لابد من إقامة إسكان اجتماعي للمناطق السكنية الأكثر احتياجا ، والتى يتم معرفتها من خلال دراسة السوق ، معقبا:" علشان نلحق نغطي ااحتياجات ومطالب الشعب، لابد من النظر الى الوحدات خارج الإسكان الاجتماعي ، ولكي يتم النظر إليه لابد من حصره وإعداد قاعدة بيانات دقيقة له.

 

 

 

إيهاب منصور لجنة الاسكان مجلس الوزراء البنك الدولي مصطفى مدبولي المجتمعات العمرانية العقارات تسجيل الأراضي التحول الرقمي

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