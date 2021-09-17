الجيزة تزيل 25 حالة تعد على أراضي الدولة بمراكز أطفيح والعياط

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتشكيل غرفه عمليات لمتابعة تنفيذ الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ( ملكيه خاصه ) وتذليل أى معوقات فى حينه .



وشمل قرار المحافظ ان تكون الغرفه برئاسة السيد السكرتير العام المساعد وعضوية ممثلين عن جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومديرية أمن الجيزة وجهات الولاية وغرفه العمليات بالمحافظة .



وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بشن حملات مكثفة لإسترداد حق الدولة وإزالة اى تعديات على الأراضي أملاك الدولة وردع المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



كما كلف بعرض تقرير يومى بنتائج الحملات بكافه المراكز والمدن وعدد الحالات التى تم التعامل معها لإجراء تقييم لرؤساء الوحدات المحلية .



وفى ذلك الإطار قام مركز العياط بإزالة حالة تعدي علي املاك الدولة بمساحة ١٦ الف م٢ وهى عبارة عن استراحة ومنشأة بمنطقة جبل جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى .



كما قام مركز أطفيح بحملة إزالة تعديات على أرض ولاية جهاز حماية النيل بعدد ١٤ حاله تعدى على حرم النيل بالاضافه الي ازالة ١٠ حالات تعدي على أرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وولاية المحافظة ضمن موجة ازاله التعديات وذلك بقري البرمبل ومنشأة سليمان ومسجد موسي والكريمات ودير الميمون.