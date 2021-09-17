غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة ٣ أيام

أعلنت محافظه الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامة علي الكوبري في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .



وتشير محافظة الجيزة الى أن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق عدد " ١ " حارة مرورية فقط ولمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق ١٧ /٩ /٢٠٢١ حتي الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال علي مدار " ٢٤ " ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة .



وتؤكد محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .