غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس

أعلنت محافظه الجيزة أنه في ضوء القيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بالمنزل المستحدث القادم من طريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي الى شارع البحر الأعظم اتجاه ميدان المنيب ضمن مشروع توسعه الطريق الدائري فإنه سيتم تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالمنزل المشار إليه مما يتطلب إستقطاع جزء من شارع البحر الاعظم في الإتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب فقط وذلك لوقوف المعدات المستخدمة في الأعمال ( ونش رفع عملاق - كساحه من الحجم الكبير) .



وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع البحر الأعظم في الإتجاه القادم من نفق عباس إتجاه ميدان المنيب تحديدا بالمنطقة المواجهة لتقاطع مطلع ومنزل الطريق الدائري مع شارع البحر الأعظم تحديداً أمام مقر التأمين الصحي لجزيرة الدهب وذلك لمده يومان إبتداء من يوم الجمعة الموافق ١٧ / ٩ وحتى صباح يوم السبت الموافق ١٨ / ٩ /٢٠٢١ على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعه الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً فقط طوال فتره الأعمال مع ترك حاره مروريه لحركة المركبات دون تعطيل حركه المرور .



وتشير محافظة الجيزة ان الإداره العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل .



كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقه الأعمال .