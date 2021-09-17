عمان.. وزير الصحة: سلامة المرضى أولى أسسنا كمنظومة صحية

قال الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة فى عمان أن سلامة المرضى هي أحد أهم أولوياتنا وأولی أسسنا كمنظومة صحية.

وأكد وزير الصحة فى عمان في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الرابع والعالمي الثالث لسلامة المرضى أن رفع كفاءه المنظومة الصحية هدف لا يستقيم ما لم تكن ذلك هاجسًا مشتركًا ومتناغمًا بين المرضى والعامليين الصحيين على حدٍ سواء.

وأوضح وزيرة الصحة العماني فى كلمته:" أبنائي وزملائي الأعزاء العاملين في القطاع الصحي، نحتفل هذا العام باليوم الوطني الرابع والعالمي الثالث لسلامة المرضى، وتجسيدًا الأهمية هذا الجانب واهتمام السلطنة به".

وتابع:" خصصت الوزارة شهر سبتمبر شهرًا توعوية وطنية السلامة المرضى ومما لاشك فيه أن سلامة المرضى هي أحد أهم أولوياتنا وأولی أسسنا كمنظومة صحية، والتي لا يمكن أن تستقيم ما لم تكن هاجسًا مشتركًا ومتناغمًا بين المرضى والعامليين الصحيين على حدٍ سواء، وذلك برفع معايير السلامة وجودة الخدمات الصحية المقدمة، لينبثق عنها قناعة راسخة وثقافة لامة من متلقي الخدمة ، لنضمن معا استمرار سلامة المرضى كمنظومة تشاركية شعارها التمكين والتمكن لدى كل فرد على أرض عماننا الحبيبة وفي العالم أجمع".