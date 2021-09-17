أخبار التعليم| بدء تسجيل الرغبات وخفض الحد الأدنى للجامعات الخاصة.. ومد فترة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

تنسيق الجامعات 2021.. مد فترة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية أنه نظراً لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون علي شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتي تاريخ 25 سبتمبر، وذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب.

تنسيق الجامعات 2021 ..بدء تسجيل الرغبات وخفض الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة



انطلق رسميا أمس الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات ، في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من هنا .

تنسيق الجامعات 2021.. الأوراق المطلوبة للطالبات المستجدات بكلية البنات



قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم الإعلان عن بدء استلام أوراق الطالبات المستجدات فور استلام الكلية للأسماء من إدارة الجامعة، لذا على الطالبة استيفاء التالى قبل التوجه للكلية:



الخشت: إعداد فيلم وثائقي عالمي للعرض في مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوفد من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، للإعداد لنموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" وذلك لعرضه على هامش فعاليات المؤتمر الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021 المقبل.

التعليم العالي: أنفقنا ما يقرب من 7 مليارات جنيه لتقديم خدمات رقمية



افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس فعاليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي في عصر التحول الرقمي، والذي تنظمه الوزارة على مدار يومي الخميس والجمعة (16-17سبتمبر الجاري) بالعين السخنة، بحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

تنسيق 2021.. 3 أسباب رئيسية وراء ضعف الإقبال على الجامعات الخاصة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة، لم تكن كالعادة منذ سنوات حيث لاحظ هذا أن كليات القطاع الطبي و كليات الهندسة بالجامعات الخاصة بها أماكن شاغرة بنسبة كبيرة .

تنسيق الجامعات 2021.. آثار عين شمس تنفرد ببرامج تؤهلك لسوق العمل

أكد الدكتور حسام طنطاوي وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الكلية تنفرد ببرنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية وهو الاول من نوعه في الوطن العربي .