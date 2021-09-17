بعد تصريحات لبيب.. عمومية القلعة البيضاء تطلق هاشتاج في ظهرك يازمالك

حرص أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، على تفعيل هشتاج في ظهرك يازمالك، للخروج من الأزمة المالية الكبيره التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

ودعا مجدي السيوفي عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، أعضاء النادي علي الجروبات والصفحات بالتبرع ومساندة النادي، وتفعيل هاشتاج في ظهرك يازمالك، وحرص علي البدء بنفسه والتبرع للنادي صباح اليوم الجمعة.

وبالفعل قام الكثير من أعضاء النادي بالسير نحو تفعيل الهشتاج والتبرع بمائة جنيه لحساب نادي الزمالك، يأتي هذا عقب تصريح حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة، بأن نادي الزمالك عليه ديون للعديد من الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن تلك الجهات شعرت بحالة من عدم المصداقية في التعامل مع النادي، معلقا: "احتاج 100 جنيه من مليون زملكاوي للصفقات الجديدة".

وأضاف "لبيب"؛ خلال لقاء تليفزيوني أمس، أن نادي الزمالك لا يمكن لأحد أن "يلوي" ذراعه بتلك الظروف المادية، مشيرا إلى أن اللاعبين حصلوا على 80% من مستحقاتهم .

وأكد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك إن هدفهم الحالى هو فتح صفحة جديدة مع كل من له علاقة بالرياضة سواء الوزارة، الكيانات، وكافة الأندية الرياضية في مصر مؤكدا أن الأبيض قدم موسم استثنائي في كافة الألعاب الجماعية، وحصل علي 6 بطولات من أصل 8 لعبهم هذا الموسم.

وألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب امس بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي امش من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الألتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.

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