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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال الموجة 18 لإزالة التعديات.

إزالة 100 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق احكام القانون على المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الرابع لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 102 حالة تعد، منها 66 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 11427 متر، و36 حالة تعدي بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة، 183 فدان و17 قيراط.

وأكد استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كل أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

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